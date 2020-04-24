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    «Барселона» и «Ювентус» могут обменять Артура на Пьянича

    «Барселона» и «Ювентус» могут совершить обмен полузащитниками во время летнего трансферного окна.

    По информации Mundo Deportivo, клубы ведут переговоры об обмене Миралема Пьянича на Артура.

    Сообщается, что «Ювентус» готов расстаться с боснийцем, поскольку у него сложились непростые отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри. Что касается «Барсы», то каталонцы рассмотрят вариант с уходом бразильца из-за его высокой травматичности.

    Рыночная стоимость Пьянича – 52 миллиона евро, Артура – 56 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1325

      Fin035 15 минут назад

      Артур очень полезный и подходящий игрок для Барселоны, и вдобавок достойная замена Хави, он даже двигается, как он. Жаль, если этот обмен произойдет. Не так уж и легко найти хорошего центрального опорника отлично видящего поле и хорошо раздающего пасы.

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      Рейтинг: +9765

      Cules2013 2 часа назад

      Пьяничу уже 30. Артуру только 23. Да ,есть травматизм. Но сплавлять его рано, тем более на игрока, который через пару лет уже будет пенсионером.
      Странный обмен.

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