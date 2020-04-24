«Барселона» и «Ювентус» могут обменять Артура на Пьянича

Артур очень полезный и подходящий игрок для Барселоны, и вдобавок достойная замена Хави, он даже двигается, как он. Жаль, если этот обмен произойдет. Не так уж и легко найти хорошего центрального опорника отлично видящего поле и хорошо раздающего пасы.
«Барселона» и «Ювентус» могут совершить обмен полузащитниками во время летнего трансферного окна.
По информации Mundo Deportivo, клубы ведут переговоры об обмене Миралема Пьянича на Артура.
Сообщается, что «Ювентус» готов расстаться с боснийцем, поскольку у него сложились непростые отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри. Что касается «Барсы», то каталонцы рассмотрят вариант с уходом бразильца из-за его высокой травматичности.
Рыночная стоимость Пьянича – 52 миллиона евро, Артура – 56 миллионов евро.