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  • Гинер: «ЦСКА в скором будущем вернeт себе лидирующие позиции в российском футболе»

Гинер: «ЦСКА в скором будущем вернeт себе лидирующие позиции в российском футболе»

23 апреля 2020, 11:19
20

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал завершение сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ контрольного пакета акций клуба.

«Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах.

Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернeт себе лидирующие позиции в российском футболе», – сказал Гинер.

  • Теперь ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций ЦСКА.
  • Благодаря этому клуб избавился от долговых обязательств.

Газзаев: «Альянс Гинера и ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на международной арене»

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (20)
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New Life
1587632378
Еще Трамп выдвигал лозунг: Make конюшню great again !
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морозз
1587634472
Походу Леннорыч подготовил грядку судейского корпуса и провёл административную чистку персонала РФС...новое, это когда то утерянное старое!
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3a zenit
1587634599
на днооо
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JTherry
1587638594
скоро сказка сказывается, или история про то, как гинер перешел на госслужбу))
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AleSan4es
1587642806
Странно вроде самый злой к коням мясной клуб, а по факту во всех пабликах больше всего с берегов Невы горят щас сраки, а еще даже ничего не случилось, ссат ребята)
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paracetamol
1587643548
Тренера меняй, с этим никуда.
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кто там
1587648513
Писали раньше что ВЭБ берёт акции в счёт долга для последующей перепродажи. Или планы поменялись и у ЦСКА появился наконец то богатый папик который будет покупать норм игроков, а не дет сад? Очень надеюсь.
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Граф2019
1587651146
стадо коней затопчет вирусную Европу...
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ruded
1587657170
без покупки новых игроков, можно если только "работать" с судьями..
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Соарес
1587674867
Теперь за народные деньги будут покупатся матчи и судьи
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