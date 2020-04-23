Гинер: «ЦСКА в скором будущем вернeт себе лидирующие позиции в российском футболе»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал завершение сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ контрольного пакета акций клуба.

«Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах.

Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернeт себе лидирующие позиции в российском футболе», – сказал Гинер.

Теперь ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций ЦСКА.

Благодаря этому клуб избавился от долговых обязательств.

Газзаев: «Альянс Гинера и ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на международной арене»