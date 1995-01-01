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    Гинер: «ЦСКА в скором будущем вернeт себе лидирующие позиции в российском футболе»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал завершение сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ контрольного пакета акций клуба.

    «Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах.

    Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернeт себе лидирующие позиции в российском футболе», – сказал Гинер.

    • Теперь ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций ЦСКА.
    • Благодаря этому клуб избавился от долговых обязательств.

    Газзаев: «Альянс Гинера и ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на международной арене»

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14317

      bset 39 минут назад

      ЦВБП

      0
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      Рейтинг: +3639

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      Сплошное бла-бла-бла.

      0
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      Рейтинг: +3803

      3a zenit 57 минут назад

      на днооо

      -2
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      Рейтинг: +2924

      морозз 59 минут назад

      Походу Леннорыч подготовил грядку судейского корпуса и провёл административную чистку персонала РФС...новое, это когда то утерянное старое!

      0
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      Рейтинг: +796

      shikari__ > морозз 12 минут назад

      походу Леннорычу удавалось подготовить грядку и иностранного судейского корпуса, в свое время. в 2005 и 2009 например, вот умелец

      0
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      Рейтинг: +561

      New Life 1 час назад

      Еще Трамп выдвигал лозунг: Make конюшню great again !

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      Рейтинг: +5538

      paracetamol > New Life 1 час назад

      И бензин-то уже никто не покупает, а ты - конюшню. Нахр она Трампу нужна?!

      0
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      Рейтинг: +10755

      vladimir-7 > New Life 1 час назад

      Что-то у тебя с Трампом переклинило.

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