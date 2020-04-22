Газзаев: «Альянс Гинера и ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на международной арене»

Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о приобретении госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций московского клуба.

«Такой альянс прекрасного менеджмента в лице Евгения Гинера и ВЭБа должен помочь ЦСКА вернуть все свои позиции в отечественном футболе. Также такое сотрудничество поможет ставить клубу глобальные задачи на международной арене. Я только приветствую то решение, которое было сегодня принято.

Нынешнему поколению футболистов необходимо понимать, что ЦСКА большой клуб с великими традициями и историей. Молодым игрокам нужно соответствовать тем игрокам, которые присутствуют на сегодняшний день в клубе. ЦСКА на данный момент соответствует тем задачам и целям, которые стояли перед клубом на протяжении всей истории, – прокомментировал сделку Газзаев.