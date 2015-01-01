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    Газзаев: «Альянс Гинера и ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на международной арене»

    Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о приобретении госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций московского клуба.

    «Такой альянс прекрасного менеджмента в лице Евгения Гинера и ВЭБа должен помочь ЦСКА вернуть все свои позиции в отечественном футболе. Также такое сотрудничество поможет ставить клубу глобальные задачи на международной арене. Я только приветствую то решение, которое было сегодня принято.

    Нынешнему поколению футболистов необходимо понимать, что ЦСКА большой клуб с великими традициями и историей. Молодым игрокам нужно соответствовать тем игрокам, которые присутствуют на сегодняшний день в клубе. ЦСКА на данный момент соответствует тем задачам и целям, которые стояли перед клубом на протяжении всей истории, – прокомментировал сделку Газзаев.

    • После приобретения ЦСКА госкорпорацией клуб избавился от долговых обязательств перед ВЭБ.РФ.
    • ЦСКА занимает в РПЛ пятое место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +181

      За Московский ЦСКА 1 минуту назад

      Будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +2655

      Давид59 14 минут назад

      "поможет ставить клубу глобальные задачи на международной арене". Ну, задачи ставить дело нехитрое. Выполнять - куда сложнее.

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