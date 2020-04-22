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  • Газзаев: «Альянс Гинера и ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на международной арене»

Газзаев: «Альянс Гинера и ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на международной арене»

22 апреля 2020, 17:34
12

Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о приобретении госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций московского клуба.

«Такой альянс прекрасного менеджмента в лице Евгения Гинера и ВЭБа должен помочь ЦСКА вернуть все свои позиции в отечественном футболе. Также такое сотрудничество поможет ставить клубу глобальные задачи на международной арене. Я только приветствую то решение, которое было сегодня принято.

Нынешнему поколению футболистов необходимо понимать, что ЦСКА большой клуб с великими традициями и историей. Молодым игрокам нужно соответствовать тем игрокам, которые присутствуют на сегодняшний день в клубе. ЦСКА на данный момент соответствует тем задачам и целям, которые стояли перед клубом на протяжении всей истории, – прокомментировал сделку Газзаев.

  • После приобретения ЦСКА госкорпорацией клуб избавился от долговых обязательств перед ВЭБ.РФ.
  • ЦСКА занимает в РПЛ пятое место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий Гинер Евгений
Комментарии (12)
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Давид59
1587566964
"поможет ставить клубу глобальные задачи на международной арене". Ну, задачи ставить дело нехитрое. Выполнять - куда сложнее.
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За Московский ЦСКА
1587567744
Будем посмотреть.
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Viper for CSKA
1587569888
Ну началось. Как только подобное говорят, вселенские амбиции выражают, сразу жди трансферов для отмыва бабла, скандалов и бросания пыли в глаза. На своем уровне бы теперь остаться, а то знаем какие у нас управленцы в гос банках сидят. Одного главного спербанкщика достаточно, чтобы картину в общих чертах обрисовать.
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Томик
1587572204
Альянс? Теперь и на скамейку запасных могут отправить. Мало ли порулить кто захочет.
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JTherry
1587574534
ВЭБ.РФ за прошлый год не имел доходов, одни расходы, откуда бабки на клуб возьмут, если основная часть бюджетный капиталовложений - это строительство, выполнение ФЦП?
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Axe111
1587576017
Позорище! Какие к черту задачи
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BRO_football
1587589526
Да уж, у Гинера настолько прекрасный менеджмент, что он чуть до банкротства свой клуб не довёл.
Ответить
Hektor 84
1587595216
Опять Гинер буде судей покупать?
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Lester84
1587620811
Пусть сначала денег на трансферы дадут, а потом уже можно о каких-то глобальных задачах говорить
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