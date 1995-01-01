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    Юран: «Даже в Европе Карреру так не превозносят, как в России. Что за бестолковость такая у людей!»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал недоумение относительно популярности среди российских болельщиков бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

    «Для меня до сих пор феномен Карреры остаeтся загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популяризируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих. Он что, Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал «Барселону» или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в «Спартаке», взял чемпионство и всe. А что было дальше? Его уволили из команды.

    Одно дело Олег Романцев, который принeс огромное количество побед «красно-белым», да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили — нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него», – сказал Юран.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
    • Сейчас итальянец тренирует АЕК.

    Источник: News.ru

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3855

      Рубинище 30 минут назад

      Не хорошо завидовать. свои специалисты пока проваливаются

      1
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      Рейтинг: +4218

      JTherry 44 минуты назад

      "Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него"
      ...особенно у тебя, Серега, ее хоть отбавляй)) Каррера добился чемпионства за 16 лет безмолвия, а чего добился ты на тренерском посту? кипишь от зависти вместе с Гершковичем, что не "своих" превозносим, так ты докажи, что лучше, а то только "духом" пропах и критиканством...

      2
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      Рейтинг: +5820

      Сильвербой 49 минут назад

      Что-то я наших не припомню, кроме Газзаева естественно, но он получил свою долю славы, выигрывавших ЛЧ и ЛЕ, и Барселону со сборной Италии по моему никто не тренировал!!!

      0
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      Рейтинг: +2614

      Томик 1 час назад

      Мы получили от Карреры сумасшедший эмоциональный заряд и, на минуточку, чемпионство. От тебя, Серёжа, только нытьё с суровым выражением лица видим. Но поверь, выиграешь со Спартаком хоть что-нибудь, и тебя на руках поносим(причём "поносим" в положительном смысле).

      6
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      Рейтинг: +8686

      ufos73 1 час назад

      Ога ща тя начнем за деревянность восхвалять! Еще то бревно было...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +771

      Cleaner 1 час назад

      "Взял чемпионство и всe." Ну, Юран выдал! А что еще кроме чемпионства требуется от тренера? После 15 лет без золота!

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