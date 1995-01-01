Юран: «Даже в Европе Карреру так не превозносят, как в России. Что за бестолковость такая у людей!»

Не хорошо завидовать. свои специалисты пока проваливаются
Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал недоумение относительно популярности среди российских болельщиков бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
«Для меня до сих пор феномен Карреры остаeтся загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популяризируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих. Он что, Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал «Барселону» или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в «Спартаке», взял чемпионство и всe. А что было дальше? Его уволили из команды.
Одно дело Олег Романцев, который принeс огромное количество побед «красно-белым», да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили — нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него», – сказал Юран.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
- Сейчас итальянец тренирует АЕК.