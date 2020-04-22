Юран: «Даже в Европе Карреру так не превозносят, как в России. Что за бестолковость такая у людей!»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал недоумение относительно популярности среди российских болельщиков бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«Для меня до сих пор феномен Карреры остаeтся загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популяризируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих. Он что, Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал «Барселону» или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в «Спартаке», взял чемпионство и всe. А что было дальше? Его уволили из команды.

Одно дело Олег Романцев, который принeс огромное количество побед «красно-белым», да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили — нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него», – сказал Юран.