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  • Юран: «Даже в Европе Карреру так не превозносят, как в России. Что за бестолковость такая у людей!»

Юран: «Даже в Европе Карреру так не превозносят, как в России. Что за бестолковость такая у людей!»

22 апреля 2020, 18:35
26

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал недоумение относительно популярности среди российских болельщиков бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«Для меня до сих пор феномен Карреры остаeтся загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популяризируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих. Он что, Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал «Барселону» или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в «Спартаке», взял чемпионство и всe. А что было дальше? Его уволили из команды.

Одно дело Олег Романцев, который принeс огромное количество побед «красно-белым», да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили — нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него», – сказал Юран.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
  • Сейчас итальянец тренирует АЕК.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Юран Сергей Каррера Массимо
Комментарии (26)
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ufos73
1587571005
Ога ща тя начнем за деревянность восхвалять! Еще то бревно было...
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Томик
1587571131
Мы получили от Карреры сумасшедший эмоциональный заряд и, на минуточку, чемпионство. От тебя, Серёжа, только нытьё с суровым выражением лица видим. Но поверь, выиграешь со Спартаком хоть что-нибудь, и тебя на руках поносим(причём "поносим" в положительном смысле).
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Сильвербой
1587572420
Что-то я наших не припомню, кроме Газзаева естественно, но он получил свою долю славы, выигрывавших ЛЧ и ЛЕ, и Барселону со сборной Италии по моему никто не тренировал!!!
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JTherry
1587572724
"Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него" ...особенно у тебя, Серега, ее хоть отбавляй)) Каррера добился чемпионства за 16 лет безмолвия, а чего добился ты на тренерском посту? кипишь от зависти вместе с Гершковичем, что не "своих" превозносим, так ты докажи, что лучше, а то только "духом" пропах и критиканством...
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Рубинище
1587573543
Не хорошо завидовать. свои специалисты пока проваливаются
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Chernyi Lis
1587578039
согласен..трениришко..у себя привык пияриться что то кричать бестолковое...все равно игроки в свою игру играют..так как там профи!а у нас ваще просто были эмоции и движения частями тела..но!когда выигрывали то крики какие то..типа все норм..взялись..надо держать..надо пасовать..надо бежать...
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mitru
1587578556
Бомбардир, "Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру." и "Даже в Европе Карреру так не превозносят, как в России." ващет ну совсем разные по смыслу предложения, нет? Желтушный заголовок ; ) А Сергею - ну так мясные чемпионство с Каррерой взяли, чет я не припомню, чтобы они с отечественным тренером че-то выигрывали последние 15 лет ;)
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морозз
1587581071
Всего лишь пришёл и принёс чемпионство Спартаку, Юран походу дибил? Причём здесь Романцев, его уважают и любят многие болела Спартака!
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k611
1587584544
Романцева не забыли, просто после него не было чемпионства очень долго. Каррера взял чемпионство и суперкубок России, были хорошие матчи в ЛЧ, поэтому итальянца и вспоминают.
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zigbert
1587586506
А как его не превозносить. Сколько тренеров сменилось после Романцева и ни один не сумел сделать Спартак чемпионом. Объяснил бы лучше что у тебя получилось с проектом на Матч ТВ ,когда тренировал молодых футболистов.
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