«Buon Compleanno, Massimo!» «Спартак» поздравил Карреру с 56-летием

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отмечает сегодня 56-летие.
В твиттере московского клуба появилась публикация с поздравлением специалиста.
«Buon Compleanno, Massimo!» Поздравляем Массимо с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере», – сказано в поздравлении.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
- Сейчас итальянец тренирует АЕК.
twit text — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 22, 2020
Источник: Твиттер «Спартака»