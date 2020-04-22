«Buon Compleanno, Massimo!» «Спартак» поздравил Карреру с 56-летием

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отмечает сегодня 56-летие.

В твиттере московского клуба появилась публикация с поздравлением специалиста.

«Buon Compleanno, Massimo!» Поздравляем Массимо с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере», – сказано в поздравлении.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Сейчас итальянец тренирует АЕК.