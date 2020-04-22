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    «Buon Compleanno, Massimo!» «Спартак» поздравил Карреру с 56-летием

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отмечает сегодня 56-летие.

    В твиттере московского клуба появилась публикация с поздравлением специалиста.

    «Buon Compleanno, Massimo!» Поздравляем Массимо с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере», – сказано в поздравлении.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
    • Сейчас итальянец тренирует АЕК.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2959

      Борат 19 минут назад

      багаж аленичева+юбилей симоняна+чемоданы федуна+баня глушакова+админресурс лаврова = чемпионство карреры !

      стыдно за пищевик !
      гыгы

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