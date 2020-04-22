Арустамян: «Сельта» ведет диалог с «Локомотивом» о выкупе Смолова. У него хорошие перспективы остаться в Испании»

Форвард «Сельты» Федор Смолов может остаться в Испании и по окончании аренды. Такой информацией владеет комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
«Насколько мне известно, у Смолова хорошие перспективы остаться в Испании. «Сельта» продолжает диалог с «Локомотивом» о выкупе Смолова. Это реальный разговор между клубами», – сообщил Арустамян.
- Тренер «Сельты» ранее осудил отъезд Смолова в Россию во время карантина.
- Смолов на рынке стоит 9 миллионов евро.
- «Сельта» в Примере идет 17-й.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»