Селюк – о работе российских клубов на трансферном рынке: «Над ними смеются и спихивают неликвид»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, как к российским клубам относятся на мировом трансферном рынке.
«Самый провальный трансфер в чемпионате России в этом году? Можно говорить всe что хочешь. Нужно смотреть игроков, когда они идут на базар, а не тогда, когда они идут с базара.
В футболе всe происходит так: «Ничего не понимаю, но это известная личность!». Можно всегда сказать, что футболист из «Пари Сен-Жермен»: «Передо мной же его «ПСЖ» брал!» Над российскими клубами поэтому и смеются. Спихивают им неликвид», – сказал Селюк.
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