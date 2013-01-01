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    Селюк – о работе российских клубов на трансферном рынке: «Над ними смеются и спихивают неликвид»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, как к российским клубам относятся на мировом трансферном рынке.

    «Самый провальный трансфер в чемпионате России в этом году? Можно говорить всe что хочешь. Нужно смотреть игроков, когда они идут на базар, а не тогда, когда они идут с базара.

    В футболе всe происходит так: «Ничего не понимаю, но это известная личность!». Можно всегда сказать, что футболист из «Пари Сен-Жермен»: «Передо мной же его «ПСЖ» брал!» Над российскими клубами поэтому и смеются. Спихивают им неликвид», – сказал Селюк.

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    Селюк – об агенте Ткаченко: «Более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело»

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    Источник: «Чемпионат»

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