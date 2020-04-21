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  • Селюк – о работе российских клубов на трансферном рынке: «Над ними смеются и спихивают неликвид»

Селюк – о работе российских клубов на трансферном рынке: «Над ними смеются и спихивают неликвид»

21 апреля 2020, 00:19
15

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, как к российским клубам относятся на мировом трансферном рынке.

«Самый провальный трансфер в чемпионате России в этом году? Можно говорить всe что хочешь. Нужно смотреть игроков, когда они идут на базар, а не тогда, когда они идут с базара.

В футболе всe происходит так: «Ничего не понимаю, но это известная личность!». Можно всегда сказать, что футболист из «Пари Сен-Жермен»: «Передо мной же его «ПСЖ» брал!» Над российскими клубами поэтому и смеются. Спихивают им неликвид», – сказал Селюк.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Селюк Дмитрий
Комментарии (15)
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Hektor 84
1587424187
А кто над тобой посмеялся? Почему твои мартыхаи ни кому не нужны?
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Бухбух
1587431805
Селюк, гаденыш, сначала впихивает свое третьесортное г .. но российским клубам, а потом насмехается над ними. Самое обидное, что это г ... но чаще всего, удается впарить. Это говорит об уровне тех, кто осуществляет эти трансферы.
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general.lizyukov
1587443253
Нашим ничего больше не остается, как брать неликвид или рисковать, уговаривая никому неизвестного игрока из Лат.Америки, Африки или Азии переехать в заснеженную Россию. Да и ценник сейчас на игроков просто дебильный, за лям-полтора уже хрен найдешь, агенты сразу 5 просят.
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Рубинище
1587455109
ага, а что бы не смеялись, берите моих топчиков. Селюк бесится т.к. его футболистов никто не берет. он уж задолбался лизать, то Ротенберг-супер менеджер будет, а его футболисты так никому и не нужны.
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paracetamol
1587463333
Спихивают им неликвид тем, кто готов покупать. Например, спам. А есть еще и пилорама.
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mihail200606
1587464494
И это тоже наверное имеет место.. Качественных легионеров то очень мало..
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zigbert
1587547709
А кто заставляет наши клубы покупать таких игроков? Настоящие звезды и стоят очень дорого. Да и в наши клубы они не поедут.Так вот и получается, кому больше повезет. Даже не все именитые игроки могут сыграть на своем уровне перейдя в другие клубы. К примеру Коутиньо, Де Лигт.
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Файдаэн
1587731909
«Передо мной же его «ПСЖ» брал!» - если это очередной намек на Крыховяка, селюк может пойти поесть г08на. Легионеров такого уровня в РПЛ не было уже давно.
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