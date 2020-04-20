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  • Селюк: «Если чемпионат Белоруссии говно, тогда РПЛ – говно в оберточке»

Селюк: «Если чемпионат Белоруссии говно, тогда РПЛ – говно в оберточке»

20 апреля 2020, 18:10
41

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал критику в отношении чемпионата Белоруссии.

«Нравится, что говорят про Беларусь: «Что за фигню мы смотрим»? А «Слуцк» с минимальным бюджетом идет на первом месте. Да половина из тех, кто смеется, ничего не понимает в футболе. Можно найти футболиста, взять его за тарелочку борща, а потом на нем заработать.

Понятно, что если чемпионат Беларуси говно, то чемпионат России – это говно в обeрточке. «Краснодар» идeт правильным путeм. Но вот это «все должны быть россияне» или чуть ли не из одного города. Покажите мне, кто из состава академии «Барселоны» играет в основе?

Что касается Зинченко, его должны были брать из «Шахтера», это не «Уфа» его продала. За ним следили в «Шахтере». «Уфа» играет в антифутбол, а оттуда уходят в ЦСКА. Как такое может быть? ЦСКА проигрывает «Лудогорцу», а мы говорим, что белорусский футбол – говно. А венгерский чемпионат вы видели? А болгарский?

Мало в каких клубах в России есть люди, которые имеют хоть какое-то экономическое образование. Взять Смолова, который играет в CS. Зато Федя Смолов – гендир какого-то клуба. Нужны люди с образованием, которые смогут принести деньги в клуб. Давайте заработаем. А ответ: «Да быстрее украсть». Про говно в обертке я пошутил, конечно. Инфраструктура в России хорошая, административной составляющей нет. РФС должен делать курсы для неграмотных руководителей клубов. Порою сталкиваемся с тем, что элементарные вещи люди не понимают», – сказал Селюк.

  • Белоруссия – единственная европейская страна, не остановившая спортивные соревнования из-за пандемии коронавируса.
  • В чемпионате Белоруссии после пяти туров лидирует «Торпедо-БелАЗ».
  • Чемпионат России приостановлен минимум до 31 мая. Турнирную таблицу с девятиочковым отрывом возглавляет «Зенит».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Селюк Дмитрий
Комментарии (41)
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Chicha
1587395740
Кто нибудь засуньте осиновый кол ему в задницу.
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кто там
1587396129
Всё правильно говорит. Только ватники негодуют. Зенит, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Краснодар(и другие ведущие и не очень клубы) тратят миллионы и из года в год позорятся в Европе, что не тур - то судейский скандал, за российскими футболистами очередей не наблюдаю. Но за то со слюнями на рту тыкая пальцем на белорусский чемпионат говорят что он говно. Я не фанат Беларуси, но не понимаю, что не так с такими людьми, по какому поводу корону то одели? Не красиво это выглядит. А то что Селюк сказал правду сейчас его заплюют(да и меня то же). Кроме как того что в РФПЛ тратятся бешеные деньги на игроков, стадионы и т.д., чем лучше наш чемпионат? Не уверен, что если встретятся наши клубы и их, то будет игра в одну калитку. При этом сравните сколько тратят денег там и у нас. Если разницы нет, то зачем переплачивать? По скромнее нужно быть.
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Сильвербой
1587398937
Так а кто это говорит!? Это говорят упыри, которые вынуждены, по объективным причинам, слизывать засохшие какашки с жирных жоп своих "хозяев"!!! У них нет другого выбора!!! А по существу чемпионат наш, не намного сильнее чем у братьев наших белорусских, а на фоне европейских чемпионатов, так и вовсе дно полное!!!
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paracetamol
1587399082
Осиновый кол в задницу тому, кто где жрет, там и срет!
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general.lizyukov
1587400258
Ты щас договоришься, что дело надо доверять профессионалам, что за результат нужно спрашивать со всех и каждого. Эдак мы и до тов. Сталина дойдем!!!! Караул! 37-й год! Непрофессионалам не дают бабло пилить на игроках и строительствах стадионов!!!! )))
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житель СПб
1587400926
Обоснованно. По существу. 1:1.
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Alemann
1587401611
"Инфраструктура в России хорошая" - так это и есть "оберточка". А по сути - гонвно, прав.
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ufos73
1587403476
Если сравнивать Цена-Качество, то это Белорусский чемп в обертке, а наш не просто овно, а жидкое овно!
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Snek
1587410335
А Селюк тогда обёрточка для говна!
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BRO_football
1587412606
В Белоруссии многие клубы живут на свои средства и их практически не поддерживает государство. И вот поэтому на данный момент они имеют то, что имеют. А в России что? Из регионального бюджета выделили деньги. клубы накупили легионеров и они теперь сидят и чемпионат Белоруссии говном называют! Если бы не государственные деньги, то чемпионат России был бы таким же говном, как и в Белоруссии, если не хуже!
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