Селюк: «Если чемпионат Белоруссии говно, тогда РПЛ – говно в оберточке»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал критику в отношении чемпионата Белоруссии.

«Нравится, что говорят про Беларусь: «Что за фигню мы смотрим»? А «Слуцк» с минимальным бюджетом идет на первом месте. Да половина из тех, кто смеется, ничего не понимает в футболе. Можно найти футболиста, взять его за тарелочку борща, а потом на нем заработать.

Понятно, что если чемпионат Беларуси говно, то чемпионат России – это говно в обeрточке. «Краснодар» идeт правильным путeм. Но вот это «все должны быть россияне» или чуть ли не из одного города. Покажите мне, кто из состава академии «Барселоны» играет в основе?

Что касается Зинченко, его должны были брать из «Шахтера», это не «Уфа» его продала. За ним следили в «Шахтере». «Уфа» играет в антифутбол, а оттуда уходят в ЦСКА. Как такое может быть? ЦСКА проигрывает «Лудогорцу», а мы говорим, что белорусский футбол – говно. А венгерский чемпионат вы видели? А болгарский?

Мало в каких клубах в России есть люди, которые имеют хоть какое-то экономическое образование. Взять Смолова, который играет в CS. Зато Федя Смолов – гендир какого-то клуба. Нужны люди с образованием, которые смогут принести деньги в клуб. Давайте заработаем. А ответ: «Да быстрее украсть». Про говно в обертке я пошутил, конечно. Инфраструктура в России хорошая, административной составляющей нет. РФС должен делать курсы для неграмотных руководителей клубов. Порою сталкиваемся с тем, что элементарные вещи люди не понимают», – сказал Селюк.