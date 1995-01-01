Селюк: «Если чемпионат Белоруссии говно, тогда РПЛ – говно в оберточке»

Всё правильно говорит.
Только ватники негодуют.
Зенит, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Краснодар(и другие ведущие и не очень клубы) тратят миллионы и из года в год позорятся в Европе, что не тур - то судейский скандал, за российскими футболистами очередей не наблюдаю.
Но за то со слюнями на рту тыкая пальцем на белорусский чемпионат говорят что он говно. Я не фанат Беларуси, но не понимаю, что не так с такими людьми, по какому поводу корону то одели? Не красиво это выглядит.
А то что Селюк сказал правду сейчас его заплюют(да и меня то же).
Кроме как того что в РФПЛ тратятся бешеные деньги на игроков, стадионы и т.д., чем лучше наш чемпионат? Не уверен, что если встретятся наши клубы и их, то будет игра в одну калитку.
При этом сравните сколько тратят денег там и у нас. Если разницы нет, то зачем переплачивать?
По скромнее нужно быть.
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал критику в отношении чемпионата Белоруссии.
«Нравится, что говорят про Беларусь: «Что за фигню мы смотрим»? А «Слуцк» с минимальным бюджетом идет на первом месте. Да половина из тех, кто смеется, ничего не понимает в футболе. Можно найти футболиста, взять его за тарелочку борща, а потом на нем заработать.
Понятно, что если чемпионат Беларуси говно, то чемпионат России – это говно в обeрточке. «Краснодар» идeт правильным путeм. Но вот это «все должны быть россияне» или чуть ли не из одного города. Покажите мне, кто из состава академии «Барселоны» играет в основе?
Что касается Зинченко, его должны были брать из «Шахтера», это не «Уфа» его продала. За ним следили в «Шахтере». «Уфа» играет в антифутбол, а оттуда уходят в ЦСКА. Как такое может быть? ЦСКА проигрывает «Лудогорцу», а мы говорим, что белорусский футбол – говно. А венгерский чемпионат вы видели? А болгарский?
Мало в каких клубах в России есть люди, которые имеют хоть какое-то экономическое образование. Взять Смолова, который играет в CS. Зато Федя Смолов – гендир какого-то клуба. Нужны люди с образованием, которые смогут принести деньги в клуб. Давайте заработаем. А ответ: «Да быстрее украсть». Про говно в обертке я пошутил, конечно. Инфраструктура в России хорошая, административной составляющей нет. РФС должен делать курсы для неграмотных руководителей клубов. Порою сталкиваемся с тем, что элементарные вещи люди не понимают», – сказал Селюк.
- Белоруссия – единственная европейская страна, не остановившая спортивные соревнования из-за пандемии коронавируса.
- В чемпионате Белоруссии после пяти туров лидирует «Торпедо-БелАЗ».
- Чемпионат России приостановлен минимум до 31 мая. Турнирную таблицу с девятиочковым отрывом возглавляет «Зенит».