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    Селюк: «Кокорину лучше пойти в испанский чемпионат»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о возможном переходе нападающего «Сочи» Александра Кокорина в европейский клуб.

    «Верю ли словам Кокорина [об интересе итальянских клубов]? Я предпочитаю передачу «Что? Где? Когда?», чем «Верю не верю». Я думаю, что Кокорину лучше пойти в испанский чемпионат. Может, конечно, перейти и в итальянский. Кокорин, безусловно, хороший футболист. Но на его месте я бы подумал. Смотря в какую команду ещe.

    Мне очень понравились слова Аршавина на эту тему, который сказал: «Человек играет хорошо в футбол. Он год не тренировался, сидел в тюрьме. Мы говорим об уровне чемпионата России. Он год находился на отдыхе, а сейчас является одним из лучших игроков РПЛ». К сожалению, большинство спортдиров – бывшие переводчики. Много талантливой молодeжи, но им не дают прорваться. Кокорин ещe может уехать. Он правильно сделал, что пошeл в «Сочи», показав, что вернулся в футбол», – сказал Селюк.

    Селюк – об агенте Ткаченко: «Более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело»

    Селюк: «Если чемпионат Белоруссии говно, тогда РПЛ – говно в оберточке»

    Селюк: «Если бы не карантин, «Спартак» играл бы в еврокубках»

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    Источник: «Чемпионат»

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