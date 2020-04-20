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Селюк: «Кокорину лучше пойти в испанский чемпионат»

20 апреля 2020, 20:51
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о возможном переходе нападающего «Сочи» Александра Кокорина в европейский клуб.

«Верю ли словам Кокорина [об интересе итальянских клубов]? Я предпочитаю передачу «Что? Где? Когда?», чем «Верю не верю». Я думаю, что Кокорину лучше пойти в испанский чемпионат. Может, конечно, перейти и в итальянский. Кокорин, безусловно, хороший футболист. Но на его месте я бы подумал. Смотря в какую команду ещe.

Мне очень понравились слова Аршавина на эту тему, который сказал: «Человек играет хорошо в футбол. Он год не тренировался, сидел в тюрьме. Мы говорим об уровне чемпионата России. Он год находился на отдыхе, а сейчас является одним из лучших игроков РПЛ». К сожалению, большинство спортдиров – бывшие переводчики. Много талантливой молодeжи, но им не дают прорваться. Кокорин ещe может уехать. Он правильно сделал, что пошeл в «Сочи», показав, что вернулся в футбол», – сказал Селюк.

Селюк – об агенте Ткаченко: «Более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело»

Селюк: «Если чемпионат Белоруссии говно, тогда РПЛ – говно в оберточке»

Селюк: «Если бы не карантин, «Спартак» играл бы в еврокубках»

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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vmonomah17
1587416767
Думаю Кокорину будет лучше в италии, т.к. в испании уголовный кодекс строже)))
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Hektor 84
1587423935
А Селюку лучше пойти нах
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paracetamol
1587463446
Куда ему, разве что в Эспаньол, который на вылете стоит.
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