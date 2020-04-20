Селюк: «Если бы не карантин, «Спартак» играл бы в еврокубках»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак» уже вошел бы в топ-6 РПЛ, если бы турнир не приостановили из-за пандемии коронавируса.

«Цорн только что пришeл. Пришeл в клуб Доменико Тедеско – это уже хорошо. Не знаю, заслуга ли это Цорна. В Англию приходят разные тренерские школы, много иностранцев. Россия же закрылась, любого иностранца прессуют со всех сторон. Возьмите иностранцев для молодeжи хотя бы.

Сейчас о Цорне судить сложно, но «Спартак» улучшил игру – это факт. Уверен, если бы не карантин, «Спартак» бы вошeл в шестeрку и играл бы в еврокубках. Плохой матч с «Оренбургом»? Видимо, уже вирус летал», – сказал Селюк.

По итогам 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

После зимней паузы команда выиграла три из четырех матчей.

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