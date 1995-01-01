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    Селюк: «Если бы не карантин, «Спартак» играл бы в еврокубках»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак» уже вошел бы в топ-6 РПЛ, если бы турнир не приостановили из-за пандемии коронавируса.

    «Цорн только что пришeл. Пришeл в клуб Доменико Тедеско – это уже хорошо. Не знаю, заслуга ли это Цорна. В Англию приходят разные тренерские школы, много иностранцев. Россия же закрылась, любого иностранца прессуют со всех сторон. Возьмите иностранцев для молодeжи хотя бы.

    Сейчас о Цорне судить сложно, но «Спартак» улучшил игру – это факт. Уверен, если бы не карантин, «Спартак» бы вошeл в шестeрку и играл бы в еврокубках. Плохой матч с «Оренбургом»? Видимо, уже вирус летал», – сказал Селюк.

    • По итогам 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • После зимней паузы команда выиграла три из четырех матчей.

    Селюк – об агенте Ткаченко: «Более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело»

    Селюк: «Если чемпионат Белоруссии говно, тогда РПЛ – говно в оберточке»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +677

      Sky Spartak 44 минуты назад

      Врятли Спартак по таблице догонит Еврокубки...только Кубок...

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      Рейтинг: +1790

      giluxa1963 1 час назад

      а если бы у бабушки был бы член она бы была дедушкой -в ФНЛ он бы уже был

      1
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      Рейтинг: +1431

      житель СПб 1 час назад

      Давайте доиграем - и посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +14459

      sssrspartak > житель СПб 1 час назад

      если бы да кабы...!а потому как вирус распространяется по земле ,неизвестно когда будет продление чемпионата!

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      Рейтинг: +1302

      "supermax" > житель СПб 1 час назад

      да уж скорее бы возобновили чемп...не знают уже че писать и че говорить...сплошная пища для ГЫГЫ компании

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      Рейтинг: +1431

      житель СПб > "supermax" 1 час назад

      Это так...

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      Рейтинг: +1431

      житель СПб > sssrspartak 1 час назад

      А почитайте - пишут, что продление будут рассматривать на днях. Да и из правительственного совещания с вирусологами сегодня понятно - вирус странный, но скоро закончится (к концу мая).

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      Рейтинг: +14459

      sssrspartak > житель СПб 33 минуты назад

      просто любая информация про спартак и компания гыганутых аларм и борат тут как тут!

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