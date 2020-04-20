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  • Селюк – об агенте Ткаченко: «Более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело»

Селюк – об агенте Ткаченко: «Более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело»

20 апреля 2020, 16:05
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об агенте Германе Ткаченко.

«Я согласен с Дзюбой, что более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело. У меня были с ним нормальные отношения, но они приостановились. По тем причинам, о которых говорит Дзюба. Меня трудно обмануть. Герман тебе улыбается, говорит, а на деле…

Конкретный пример? Не стоит засорять эфир между Испанией и Россией, обратитесь к любому руководителю футбольного клуба в России. Не думаю, что кто-то из них скажет много хорошего о Ткаченко», — сказал Селюк.

В начале апреля Ткаченко был раскритикован Дзюбой, назвавшего агента чемпионом мира среди лицемеров.

Источник: «Чемпионат»
Дзюба Артем Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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AleSan4es
1587393960
Все агенты те еще говоруны! Я думаю в стоимости игроков в 1 очередь виноваты агенты! А тем более такой как Селюк любитель цветных(оказывается слово Н.Е.Г.Р. писать нельзя)), и еще кого в пример ставит? Шлюпку!?
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Волька
1587397840
селюк!фамилия матом
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Hektor 84
1587422722
А сам что белый и пушистый? Селюка просто жаба душит. Мартыхаи его ни кому не нужны, а известные российские футболисты к нему не идут.
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zigbert
1587467644
И это говорит Селюк у которого у самого рыльце в пушку.
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