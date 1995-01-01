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    Селюк – об агенте Ткаченко: «Более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об агенте Германе Ткаченко.

    «Я согласен с Дзюбой, что более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело. У меня были с ним нормальные отношения, но они приостановились. По тем причинам, о которых говорит Дзюба. Меня трудно обмануть. Герман тебе улыбается, говорит, а на деле…

    Конкретный пример? Не стоит засорять эфир между Испанией и Россией, обратитесь к любому руководителю футбольного клуба в России. Не думаю, что кто-то из них скажет много хорошего о Ткаченко», — сказал Селюк.

    В начале апреля Ткаченко был раскритикован Дзюбой, назвавшего агента чемпионом мира среди лицемеров.

    Источник: «Чемпионат»

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