Селюк – об агенте Ткаченко: «Более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об агенте Германе Ткаченко.

«Я согласен с Дзюбой, что более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело. У меня были с ним нормальные отношения, но они приостановились. По тем причинам, о которых говорит Дзюба. Меня трудно обмануть. Герман тебе улыбается, говорит, а на деле…

Конкретный пример? Не стоит засорять эфир между Испанией и Россией, обратитесь к любому руководителю футбольного клуба в России. Не думаю, что кто-то из них скажет много хорошего о Ткаченко», — сказал Селюк.

В начале апреля Ткаченко был раскритикован Дзюбой, назвавшего агента чемпионом мира среди лицемеров.