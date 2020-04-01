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  • Дзюба: «Уткин на мне пытается поймать хайп. Человек упал, деградировал, сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале»

Дзюба: «Уткин на мне пытается поймать хайп. Человек упал, деградировал, сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале»

1 апреля 2020, 22:53
20

Нападающий «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал отношение к себе со стороны видеоблогера Василия Уткина. По мнению игрока, журналист деградировал.

«Вася на мне пытается поймать хайп. Он безумно талантлив, был одним из любимых комментаторов и голосом того же футбола. Его «Футбольный клуб» смотрели все. Человек настолько деградировал и упал! Сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале. Чтобы хоть как-то вернуться, ему надо задевать людей, оскорблять и на этом подниматься.

Глядя на него, видно, что природа и так сделала свое дело. Он сам себя убивает. Мне его даже жалко. Не знаю, откуда у него столько злости и обиды. Он одинок, нет никого рядом, из-за этого злится на весь мир.

Я знаю, что он состоит у того же [агента] Германа Ткаченко. Тот ему помогает, скажем так, финансово. Слышал об этом, мне многие рассказывали. Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет. Большая игра. Нужно кого-то очернить.

Ткаченко — это чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера. Как Сулейман Керимов мог доверять таким людям? Он же настолько непорядочный», – считает Дзюба.

  • Уткин работал на «Матч ТВ», но ушел оттуда в 2016 году.
  • Он работал телекомментатором с прошлого века.
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Руслана Абушкина
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (20)
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New Life
1585771587
Заметили, зюбе очень идет роль стукачика. Керимова всуе упомянули. Канделаке есть, что вспомнить.
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New Life
1585772230
Дзюба: «Уткин на мне пытается поймать хайп На тебе кроме м@нд@вошек ловить нечего.
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Граф2019
1585772468
ФУФЛО...
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JTherry
1585774080
Слышал об этом, мне многие рассказывали. Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет... ...ожидаемо, дзюпа собирает сплетни)) мог бы понять, если такое сказал бы какой-нибудь "борат", но ты же все время на виду, вроде, спортсмен в каком-то роде, ты падаешь все ниже, "футболистишка"... кому ты нужен, чтобы на тебе хайп ловили?
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DOCTOR PENALTY
1585774183
Васька с Артёмкой два сапога пара. Одна проблема: хер поймёшь, кто из них левый сапог, а кто правый.
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Томик
1585775412
Всё дальше и дальше от того игрока, который заводил сборную на ЧМ и которого все в задницу целовали. Крыша поехала, Артёмка. Скромнее надо быть. Кто там что на тебе ловит...
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loko-the_best
1585784625
Эта курва Канделаки любого настроит за себя, лишь бы ей было хорошо, гнать ее подальше от спорта и футбола в частности надо.
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Дедуктор
1585794153
Однако. Впечатлило. У Дзюбы разговор исключительно грамотный. Глушаку, например, так грамотно строить фразы недоступно. Да, и Васе Уткину - тоже.
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Hektor 84
1585811949
А ты чего шатаешься по кафешкам на вокзале? За Васей следишь? Но еще больше рассмешило про Ткаченко. Я слышал мне рассказывали. Где слышал на вокзале наверно или на рынке)))))
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Алехсбургер.
1585814900
Шелухи много. Но если тезисно брать,то прямо в "девятку" попал.
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