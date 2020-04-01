Дзюба: «Уткин на мне пытается поймать хайп. Человек упал, деградировал, сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале»

Нападающий «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал отношение к себе со стороны видеоблогера Василия Уткина. По мнению игрока, журналист деградировал.

«Вася на мне пытается поймать хайп. Он безумно талантлив, был одним из любимых комментаторов и голосом того же футбола. Его «Футбольный клуб» смотрели все. Человек настолько деградировал и упал! Сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале. Чтобы хоть как-то вернуться, ему надо задевать людей, оскорблять и на этом подниматься.

Глядя на него, видно, что природа и так сделала свое дело. Он сам себя убивает. Мне его даже жалко. Не знаю, откуда у него столько злости и обиды. Он одинок, нет никого рядом, из-за этого злится на весь мир.

Я знаю, что он состоит у того же [агента] Германа Ткаченко. Тот ему помогает, скажем так, финансово. Слышал об этом, мне многие рассказывали. Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет. Большая игра. Нужно кого-то очернить.

Ткаченко — это чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера. Как Сулейман Керимов мог доверять таким людям? Он же настолько непорядочный», – считает Дзюба.

Уткин работал на «Матч ТВ», но ушел оттуда в 2016 году.

Он работал телекомментатором с прошлого века.

Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.