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    Дзюба: «Уткин на мне пытается поймать хайп. Человек упал, деградировал, сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале»

    Нападающий «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал отношение к себе со стороны видеоблогера Василия Уткина. По мнению игрока, журналист деградировал.

    «Вася на мне пытается поймать хайп. Он безумно талантлив, был одним из любимых комментаторов и голосом того же футбола. Его «Футбольный клуб» смотрели все. Человек настолько деградировал и упал! Сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале. Чтобы хоть как-то вернуться, ему надо задевать людей, оскорблять и на этом подниматься.

    Глядя на него, видно, что природа и так сделала свое дело. Он сам себя убивает. Мне его даже жалко. Не знаю, откуда у него столько злости и обиды. Он одинок, нет никого рядом, из-за этого злится на весь мир.

    Я знаю, что он состоит у того же [агента] Германа Ткаченко. Тот ему помогает, скажем так, финансово. Слышал об этом, мне многие рассказывали. Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет. Большая игра. Нужно кого-то очернить.

    Ткаченко — это чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера. Как Сулейман Керимов мог доверять таким людям? Он же настолько непорядочный», – считает Дзюба.

    • Уткин работал на «Матч ТВ», но ушел оттуда в 2016 году.
    • Он работал телекомментатором с прошлого века.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

    Источник: твиттер Руслана Абушкина

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    01.04.2020 22:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3069

      Каратель 40 минут назад

      Эх дзюбишко-футболистишко,,никчемен во всем

      0
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      Рейтинг: +1378

      Дедуктор 3 часа назад

      Однако. Впечатлило. У Дзюбы разговор исключительно грамотный.
      Глушаку, например, так грамотно строить фразы недоступно. Да, и Васе Уткину - тоже.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1036

      acor94 > Дедуктор 28 минут назад

      Вася кого хочешь переговорит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +865

      loko-the_best 6 часов назад

      Эта курва Канделаки любого настроит за себя, лишь бы ей было хорошо, гнать ее подальше от спорта и футбола в частности надо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2520

      Томик 8 часов назад

      Всё дальше и дальше от того игрока, который заводил сборную на ЧМ и которого все в задницу целовали. Крыша поехала, Артёмка. Скромнее надо быть. Кто там что на тебе ловит...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Васька с Артёмкой два сапога пара. Одна проблема: хер поймёшь, кто из них левый сапог, а кто правый.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4603

      subbotaspartak > DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Они как носки, хоть так, хоть эдак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4062

      JTherry 9 часов назад

      Слышал об этом, мне многие рассказывали. Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет...
      ...ожидаемо, дзюпа собирает сплетни)) мог бы понять, если такое сказал бы какой-нибудь "борат", но ты же все время на виду, вроде, спортсмен в каком-то роде, ты падаешь все ниже, "футболистишка"... кому ты нужен, чтобы на тебе хайп ловили?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      Граф2019 9 часов назад

      ФУФЛО...

      3
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      Рейтинг: +189

      New Life 9 часов назад

      Дзюба: «Уткин на мне пытается поймать хайп
      На тебе кроме м@нд@вошек ловить нечего.

      9
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      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY > New Life 9 часов назад

      +++)))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +189

      New Life 9 часов назад

      Заметили, зюбе очень идет роль стукачика. Керимова всуе упомянули. Канделаке есть, что вспомнить.

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