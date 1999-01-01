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    Клубы РПЛ обсудят календарь возобновления сезона и матчи без зрителей 27 апреля

    Видеоконференция клубов РПЛ, посвященная текущей ситуации в чемпионате, состоится 27 апреля, сообщил журналист Иван Карпов.

    Это будет дополнительное совещание по итогам видеоконференции, которая пройдет 24 апреля. На повестке – основные сценарии по календарю чемпионата, возвращение легионеров из-за границы, рекомендации по срокам возобновления тренировок, проведение остатка сезона без зрителей.

    • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса минимум до 31 мая.
    • В турнирной таблице с отрывом в девять очков лидирует «Зенит».

    Источник: Телеграм Ивана Карпова

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