Клубы РПЛ обсудят календарь возобновления сезона и матчи без зрителей 27 апреля

Видеоконференция клубов РПЛ, посвященная текущей ситуации в чемпионате, состоится 27 апреля, сообщил журналист Иван Карпов.
Это будет дополнительное совещание по итогам видеоконференции, которая пройдет 24 апреля. На повестке – основные сценарии по календарю чемпионата, возвращение легионеров из-за границы, рекомендации по срокам возобновления тренировок, проведение остатка сезона без зрителей.
- Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса минимум до 31 мая.
- В турнирной таблице с отрывом в девять очков лидирует «Зенит».
Источник: Телеграм Ивана Карпова