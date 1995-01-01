Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Федун – об аренде Шюррле: «С финансовой точки зрения – это провал»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об отказе москвичей выкупать права на полузащитника Андре Шюррле. На прошлой неделе генеральный директор клуба Томас Цорн сообщил, что «Спартак» отказался от полноценного трансфера немца.

    — Почему у Шюррле не получилось в «Спартаке»?

    — У кого-то получается, а кого-то — нет. Ему просто не повезло.

    — Дело в везении?

    — Начал хорошо, потом получил одну травму, вторую травму, заболел. Так, к сожалению, бывает. Но он доказал, что качественный футболист.

    — Это не провал трансферной политики?

    — С финансовой точки зрения — провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск. Как я сказал выше, у кого-то получается, а у кого-то нет.

    • 29-летний Шюррле был арендован у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года.
    • За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:32
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +496

      New Life 21 минуту назад

      Новая лада лучше рассыпающегося мерседеса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      AleSan4es 23 минуты назад

      У коней бы он заиграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2908

      Борат 36 минут назад

      6,5 лямов евро народных денег коту под хвост ! Позор пищевику ! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      кто там 42 минуты назад

      Так Цорн и некоторые спартачи орали - какой прекрасный трансфер, да ещё и за копейки. А тут федун говорит что провал. хм хм хм.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76228
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru