Федун – об аренде Шюррле: «С финансовой точки зрения – это провал»

Новая лада лучше рассыпающегося мерседеса.
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об отказе москвичей выкупать права на полузащитника Андре Шюррле. На прошлой неделе генеральный директор клуба Томас Цорн сообщил, что «Спартак» отказался от полноценного трансфера немца.
— Почему у Шюррле не получилось в «Спартаке»?
— У кого-то получается, а кого-то — нет. Ему просто не повезло.
— Дело в везении?
— Начал хорошо, потом получил одну травму, вторую травму, заболел. Так, к сожалению, бывает. Но он доказал, что качественный футболист.
— Это не провал трансферной политики?
— С финансовой точки зрения — провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск. Как я сказал выше, у кого-то получается, а у кого-то нет.
- 29-летний Шюррле был арендован у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года.
- За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.