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  • Федун – об аренде Шюррле: «С финансовой точки зрения – это провал»

Федун – об аренде Шюррле: «С финансовой точки зрения – это провал»

20 апреля 2020, 15:32
24

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об отказе москвичей выкупать права на полузащитника Андре Шюррле. На прошлой неделе генеральный директор клуба Томас Цорн сообщил, что «Спартак» отказался от полноценного трансфера немца.

— Почему у Шюррле не получилось в «Спартаке»?

— У кого-то получается, а кого-то — нет. Ему просто не повезло.

— Дело в везении?

— Начал хорошо, потом получил одну травму, вторую травму, заболел. Так, к сожалению, бывает. Но он доказал, что качественный футболист.

— Это не провал трансферной политики?

— С финансовой точки зрения — провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск. Как я сказал выше, у кого-то получается, а у кого-то нет.

  • 29-летний Шюррле был арендован у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года.
  • За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Федун Леонид Цорн Томас
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кто там
1587386326
Так Цорн и некоторые спартачи орали - какой прекрасный трансфер, да ещё и за копейки. А тут федун говорит что провал. хм хм хм.
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AleSan4es
1587387464
У коней бы он заиграл
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New Life
1587387598
Новая лада лучше рассыпающегося мерседеса.
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bset
1587393222
- Трансфер Малкома провал? - Нет, конечно. Газпром из бюджетных денег нам компенсирует
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житель СПб
1587395382
Ну вот, кому то не нравились мои оценки по Шюррле. Сейчас сам Федун их подтвердил. И кстати, очень спокойно и корректно высказался. А так как здесь, увы, много людей по принципу "а сам какой?", сразу скажу: да, в Зените тоже не все нормально с трансферами! (может быть, еще хуже - с одними только нападающими российскими, взятыми из других команд, сколько намучились - Рязанцев, Бухаров, Заболотный...). А сколько не заиграли... В этом плане раньше было особенно хорошо в ЦСКА, у них была очень эффективная трансферная политика. (Вот только с Гончаренко ошиблись сильно...). От чего все это зависит? Не знаю, много обстоятельств. И удача в том числе. Но не исключаю и чей-то финансовый умысел.
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житель СПб
1587395454
Кстати, тут пишут о Малкоме... Предлагаю подождать с выводами немного - полгода. Допускаю, что заиграет. Если нет - то да, ошибочный трансфер.
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vka1970
1587396416
Как сказал Леонид, футбол это риск и не могу с ним не согласиться.Назначая Карреру главным тренером клуб тоже рисковал, а в результате пил шампанское.
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Сильвербой
1587399441
Многое еще зависит от футбольной атмосферы! Человек играл в Германии при заполненных стадионах, с качественными партнерами и на хороших полях! У нас же только к 2018 году поля кое-где появились, в остальном - пустота!!!
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3a zenit
1587410709
хрю хрю бабла отмыли зер гут)))
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zigbert
1587467071
Полным провалом аренду Шюррле назвать нельзя. Обычное, не совсем удачное приобретение. Начал отлично и если бы не проблемы со здоровьем можно было бы его подписать.
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