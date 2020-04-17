Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле»

К сожалению подвержен всевозможным болезням. Начало было многообещающим. Надо отдать ему должное, игрок мастеровитый. Спасибо за игру Андре!
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что российский клуб отказался от полноценного трансфера Андре Шюррле.
«Мы решили не использовать эту опцию. Впрочем, Шюррле – выдающийся футболист, у которого колоссальный опыт. Он принес пользу всей команде. Особенно это касается наших воспитанников», – цитирует функционера Bild.
- 29-летний Шюррле был арендован у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года.
- За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
- У москвичей есть возможность выкупить игрока за семь миллионов евро.