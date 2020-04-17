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Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле»

17 апреля 2020, 20:26
29

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что российский клуб отказался от полноценного трансфера Андре Шюррле.

«Мы решили не использовать эту опцию. Впрочем, Шюррле – выдающийся футболист, у которого колоссальный опыт. Он принес пользу всей команде. Особенно это касается наших воспитанников», – цитирует функционера Bild.

  • 29-летний Шюррле был арендован у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года.
  • За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
  • У москвичей есть возможность выкупить игрока за семь миллионов евро.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Боруссия Д Шюррле Андре Цорн Томас
Комментарии (29)
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Старикан
1587145575
Честно говоря, Щюрле так и не заиграл в Спартаке в свою силу...
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david17
1587145958
Ну наверно из за зп , а так я думаю оставили бы, пригодился это точно
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JTherry
1587148370
так хорошо начал, и... сдулся, а жаль...
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Сильвербой
1587149608
Все вместе, плохая игра, лимит и кризис....
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derrik2000
1587150021
Уже с возобновлением после зимней паузы чемпионата стало ясно, что и сам Шюрле, и Спартак не горят желанием продолжить сотрудничество.
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paracetamol
1587150387
Провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса... - выдающийся результат для чемпиона мира!
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житель СПб
1587151467
Правильное решение! И не вижу особой пользы.
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vka1970
1587162738
Игрок не плохой, но не за те деньги что просят . Так что вполне логично.
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alfrovl
1587165856
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zigbert
1587225700
К сожалению подвержен всевозможным болезням. Начало было многообещающим. Надо отдать ему должное, игрок мастеровитый. Спасибо за игру Андре!
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