Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что российский клуб отказался от полноценного трансфера Андре Шюррле.

«Мы решили не использовать эту опцию. Впрочем, Шюррле – выдающийся футболист, у которого колоссальный опыт. Он принес пользу всей команде. Особенно это касается наших воспитанников», – цитирует функционера Bild.