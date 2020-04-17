Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что российский клуб отказался от полноценного трансфера Андре Шюррле.
«Мы решили не использовать эту опцию. Впрочем, Шюррле – выдающийся футболист, у которого колоссальный опыт. Он принес пользу всей команде. Особенно это касается наших воспитанников», – цитирует функционера Bild.
- 29-летний Шюррле был арендован у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года.
- За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
- У москвичей есть возможность выкупить игрока за семь миллионов евро.
Источник: Bild