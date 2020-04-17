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    Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле»

    Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что российский клуб отказался от полноценного трансфера Андре Шюррле.

    «Мы решили не использовать эту опцию. Впрочем, Шюррле – выдающийся футболист, у которого колоссальный опыт. Он принес пользу всей команде. Особенно это касается наших воспитанников», – цитирует функционера Bild.

    • 29-летний Шюррле был арендован у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года.
    • За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
    • У москвичей есть возможность выкупить игрока за семь миллионов евро.

    Источник: Bild

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    17.04.2020 20:26
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 апреля 2020, 19:01

      К сожалению подвержен всевозможным болезням. Начало было многообещающим. Надо отдать ему должное, игрок мастеровитый. Спасибо за игру Андре!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 18 апреля 2020, 11:22

      Ну что ж... Спасибо и удачи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 апреля 2020, 07:46

      Этого следовало ожидать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -1

      alfrovl 18 апреля 2020, 02:24

      Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Пару дней назад был протестирован уникальный препарат который защищает организм от COVID-19 и других коронавирусов почти на 100%. Но вот почему власти молчат я не понимаю. ]]]Вот сами почитайте ---- https://cuz.su/covid19

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 18 апреля 2020, 01:32

      Игрок не плохой, но не за те деньги что просят .
      Так что вполне логично.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 17 апреля 2020, 22:43

      От чемпиона мира до "Спартак не хочет его покупать". Жаль его, он достиг дна.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 17 апреля 2020, 22:24

      Правильное решение! И не вижу особой пользы.

      4
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 17 апреля 2020, 22:06

      Провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса... - выдающийся результат для чемпиона мира!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > paracetamol 17 апреля 2020, 22:22

      Результат Маркизио в чините?

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 17 апреля 2020, 22:00

      Уже с возобновлением после зимней паузы чемпионата стало ясно, что и сам Шюрле, и Спартак не горят желанием продолжить сотрудничество.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 апреля 2020, 21:53

      Все вместе, плохая игра, лимит и кризис....

      3
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