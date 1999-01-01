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    Ракитич: «Барселону» нужно признать чемпионом, если сезон не будет доигран»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что его команду должны признать победителем Примеры, если сезон из-за пандемии коронавируса доиграть не удастся.

    «Мы все хотим снова выйти на поле и побеждать там. Но при этом я понимаю, что сезон может не возобновиться. Если это произойдeт, то нас нужно признать чемпионами, поскольку именно мы возглавляем турнирную таблицу», – сказал игрок.

    • «Барса» опережает «Реал» на два очка. Мадридцы упустили лидерство по итогам последнего перед паузой тура.
    • В Примере командам осталось провести 11 матчей.

    Источник: Goal.com

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