Ракитич: «Барселону» нужно признать чемпионом, если сезон не будет доигран»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что его команду должны признать победителем Примеры, если сезон из-за пандемии коронавируса доиграть не удастся.

«Мы все хотим снова выйти на поле и побеждать там. Но при этом я понимаю, что сезон может не возобновиться. Если это произойдeт, то нас нужно признать чемпионами, поскольку именно мы возглавляем турнирную таблицу», – сказал игрок.