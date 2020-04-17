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    Sabah: «Тоттенхэм» и «Лацио» – главные претенденты на форварда из Косово Мурики

    Нападающий «Фенербахче» и сборной Косово Ведат Мурики летом может сменить клуб. Как информирует Sabah, главными претендентами на футболиста являются «Тоттенхэм» и «Лацио».

    Лондонцы уже обозначили, что готовы выплатить за 25-летнего форварда 20 миллионов евро. До стамбульцев он выступал за «Ризеспор».

    • Косовар выступает за «Фенербахче» с лета.
    • С 2016 года футболист привлекается в сборную Косово.
    • На клубном уровне Мурики больше всего встреч провел за турецкий «Гиресунспор» (56 матчей в чемпионате Турции, 21 гол).

    Источник: Sabah

    Турецкая ежедневная газета, основанная в 1985 году. Тираж - 314 тысяч копий.

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