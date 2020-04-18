Sabah: «Тоттенхэм» и «Лацио» – главные претенденты на форварда из Косово Мурики

Нападающий «Фенербахче» и сборной Косово Ведат Мурики летом может сменить клуб. Как информирует Sabah, главными претендентами на футболиста являются «Тоттенхэм» и «Лацио».

Лондонцы уже обозначили, что готовы выплатить за 25-летнего форварда 20 миллионов евро. До стамбульцев он выступал за «Ризеспор».