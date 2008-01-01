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    Хакими – лидер сезона топ-пяти лиг Европы по касаниям мяча в чужой штрафной среди крайних защитников. «Боруссия» хочет его сохранить

    Защитник «Боруссии» Ашраф Хакими лидирует в сезоне топ-пяти лиг Европы по числу касаний мяча в чужой штрафной (среди крайних защитников). В среднем за матч на счету игрока не менее четырех таких касаний.

    Также Хакими является рекордсменом Бундеслиги по максимальному ускорению по ходу матча.

    • «Боруссия» рассчитывает сохранить игрока, несмотря на истекающий летом срок аренды.
    • За полтора сезона в Германии игрок забил десять голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
    • В текущем сезоне Хакими провел 37 матчей, забил семь голов, сделал десять результативных пасов.

    Источник: Squawka Football

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