Хакими – лидер сезона топ-пяти лиг Европы по касаниям мяча в чужой штрафной среди крайних защитников. «Боруссия» хочет его сохранить

Защитник «Боруссии» Ашраф Хакими лидирует в сезоне топ-пяти лиг Европы по числу касаний мяча в чужой штрафной (среди крайних защитников). В среднем за матч на счету игрока не менее четырех таких касаний.
Также Хакими является рекордсменом Бундеслиги по максимальному ускорению по ходу матча.
- «Боруссия» рассчитывает сохранить игрока, несмотря на истекающий летом срок аренды.
- За полтора сезона в Германии игрок забил десять голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
- В текущем сезоне Хакими провел 37 матчей, забил семь голов, сделал десять результативных пасов.
Источник: Squawka Football