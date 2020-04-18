Хакими – лидер сезона топ-пяти лиг Европы по касаниям мяча в чужой штрафной среди крайних защитников. «Боруссия» хочет его сохранить

Защитник «Боруссии» Ашраф Хакими лидирует в сезоне топ-пяти лиг Европы по числу касаний мяча в чужой штрафной (среди крайних защитников). В среднем за матч на счету игрока не менее четырех таких касаний.

Также Хакими является рекордсменом Бундеслиги по максимальному ускорению по ходу матча.