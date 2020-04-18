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    «В красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение»: «Спартак» поздравил себя с днем рождения

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала в твиттере поздравительный пост, посвященный 98-летию со дня основания клуба.

    «Сегодня ФК «Спартак-Москва» отмечает день рождения! С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет. В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение», – говорится в публикации.

    • «Спартак» становился чемпионом 22 раза в истории – 12 в эпоху СССР и 10 в период современной России.
    • Также в активе столичной команды 13 Кубков СССР / России и один Суперкубок.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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