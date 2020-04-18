«В красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение»: «Спартак» поздравил себя с днем рождения

Пресс-служба «Спартака» опубликовала в твиттере поздравительный пост, посвященный 98-летию со дня основания клуба.
«Сегодня ФК «Спартак-Москва» отмечает день рождения! С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет. В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение», – говорится в публикации.
- «Спартак» становился чемпионом 22 раза в истории – 12 в эпоху СССР и 10 в период современной России.
- Также в активе столичной команды 13 Кубков СССР / России и один Суперкубок.
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Источник: Официальный твиттер «Спартака»