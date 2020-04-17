Евсеев: «Для меня «Амкар» по-прежнему есть и всегда будет!»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о периоде своей работы в «Амкаре», который в 2018 году прекратил существование из-за финансовых проблем.

«Клуб, который мне очень много дал. Я пришeл туда совершенно неопытным тренером. Полтора года помогал во второй лиге Парфeнову, и тут предложение из РПЛ, от Гаджиева. Это был аванс. Поначалу было очень тяжело. Но втянулся в работу и понял, как это интересно. Хороший город, хорошая команда. Тренера и футболисты жили на базе и мы были как одна семья.

Потом жизнь сложилась так, что началась смена поколений. Опытные игроки уходили, появлялись молодые, ещe без имени в футболе... Шeл постоянный просмотр. Надо было отсеивать новичков. Мы – Гаджиев, Каряка, я – работали без выходных. И получилось: «Амкар» дал нашему чемпионату новых игроков. Джикия и Селихов, например, ушли в «Спартак». За приличные деньги.

Как главный тренер я дебютировал именно в «Амкаре». Это многое значит для меня. «Амкар» навсегда остался в моей душе. Считаю, что в Перми у меня всe получилось. Когда меня назначили главным тренером, мы заиграли очень качественно. Набрали много очков. Жизнь сложилась так, что 35 очков в том сезоне нам не хватило, чтобы сохранить прописку в лиге. Мы играли в стыках, это были два отличных матча. По качеству, по настрою. Клуб остался в Премьер-Лиге.

Но руководство Пермского края не захотело видеть команду в числе сильнейших клубов страны. До губернатора было доведено мнение, что за команду играет мало коренных пермяков и «Амкара» в РПЛ сегодня нет. А для меня он по прежнему есть. И всегда будет!» – написал Евсеев в инстаграме.