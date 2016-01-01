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    Betting Insider: трансфер Зиньковского может обойтись «Зениту» в 130 миллионов рублей

    «Зенит» ведет переговоры с «Крыльями Советов» о трансфере полузащитника Антона Зиньковского.

    По информации Betting Insider, сумма сделки может составить 130 миллионов рублей.

    Ранее этот же источник утверждал, что переход 24-летнего хавбека уже согласован и осталось только подписать документы.

    Сам футболист заявил, что ничего не знает об интересе «Зенита».

    • В текущем сезоне Зиньковский провел за «Крылья» 21 матч и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5479

      paracetamol 35 минут назад

      Нахр он нужен!?

      0
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      Рейтинг: +714

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Ой, да идите вы, бомжи ******. Просто разваливают РПЛ.
      Такое недоразумение не нужно нашей лиге, я считаю.
      Утка, утка, а что, такого не было ни разу? Молло и Цаллагова они не за копейки забирали из КС? Полоза и Ерохина они чуть ли не бесплатно забрали, по-моему.
      Су Тор Мин за 50 тысяч перешёл!
      А сколько игроков они сами сбагривают в свои дубли , с которыми в одной лиге играют? Не команда, а вредитель. Столько грязи в чемпе из-за них!

      2
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      Рейтинг: +340

      ASG > СвинкаСправедливости 58 минут назад

      это не бомжи. это РФС со своим сраным лимитом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2153

      alarm 1 час назад

      1,6 в евро. считай даром. позор спартаку.

      1
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      Рейтинг: +524

      qawzsexdr 1 час назад

      Утка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1789

      giluxa1963 1 час назад

      а в евро то гораздо дороже

      0
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      Рейтинг: +477

      Граф2019 1 час назад

      заверните...

      0
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      Рейтинг: +19739

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Новостники всё не угомонятся .

      0
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      Рейтинг: +1481

      Mister_Tomsk 1 час назад

      удивительно, что не 130 рублей простых))) хы

      2
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      Рейтинг: +3500

      BarStep > Mister_Tomsk 1 час назад

      130 простых рублей - это ценник твой , в соответствии твоих комментов в целом..)) К стати, а как выглядят рубли не простые?.. Так, чисто из любопытства интерес..

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