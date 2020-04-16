Betting Insider: трансфер Зиньковского может обойтись «Зениту» в 130 миллионов рублей

«Зенит» ведет переговоры с «Крыльями Советов» о трансфере полузащитника Антона Зиньковского.

По информации Betting Insider, сумма сделки может составить 130 миллионов рублей (примерно 1,6 миллиона евро).

Ранее этот же источник утверждал, что переход 24-летнего хавбека уже согласован и осталось только подписать документы.

Сам футболист заявил, что ничего не знает об интересе «Зенита».