Betting Insider: трансфер Зиньковского может обойтись «Зениту» в 130 миллионов рублей

«Зенит» ведет переговоры с «Крыльями Советов» о трансфере полузащитника Антона Зиньковского.
По информации Betting Insider, сумма сделки может составить 130 миллионов рублей (примерно 1,6 миллиона евро).
Ранее этот же источник утверждал, что переход 24-летнего хавбека уже согласован и осталось только подписать документы.
Сам футболист заявил, что ничего не знает об интересе «Зенита».
- В текущем сезоне Зиньковский провел за «Крылья» 21 матч и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.
Источник: Betting Insider