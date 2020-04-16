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  • Betting Insider: трансфер Зиньковского может обойтись «Зениту» в 130 миллионов рублей

Betting Insider: трансфер Зиньковского может обойтись «Зениту» в 130 миллионов рублей

16 апреля 2020, 11:35
17

«Зенит» ведет переговоры с «Крыльями Советов» о трансфере полузащитника Антона Зиньковского.

По информации Betting Insider, сумма сделки может составить 130 миллионов рублей (примерно 1,6 миллиона евро).

Ранее этот же источник утверждал, что переход 24-летнего хавбека уже согласован и осталось только подписать документы.

Сам футболист заявил, что ничего не знает об интересе «Зенита».

  • В текущем сезоне Зиньковский провел за «Крылья» 21 матч и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

Источник: Betting Insider
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (17)
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Mister_Tomsk
1587026634
удивительно, что не 130 рублей простых))) хы
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giluxa1963
1587028201
а в евро то гораздо дороже
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qawzsexdr
1587028883
Утка
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СвинкаСправедливости
1587029479
Ой, да идите вы, бомжи ******. Просто разваливают РПЛ. Такое недоразумение не нужно нашей лиге, я считаю. Утка, утка, а что, такого не было ни разу? Молло и Цаллагова они не за копейки забирали из КС? Полоза и Ерохина они чуть ли не бесплатно забрали, по-моему. Су Тор Мин за 50 тысяч перешёл! А сколько игроков они сами сбагривают в свои дубли , с которыми в одной лиге играют? Не команда, а вредитель. Столько грязи в чемпе из-за них!
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paracetamol
1587031622
Нахр он нужен!?
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DOCTOR PENALTY
1587038022
Судя по всему "специалистам" из Зенита понравилась суторминская модель купли-продажи. Сбыт есть - Сочи всё заберёт. Ну а Крылья пока побудут в опущенном состоянии, в прямом и переносном смысле.
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Давид59
1587038265
Если в евро перевести, то в принципе дёшево. Если Зенит думает о трансферах, то не всё так плохо. Сейчас футбольный бизнес во всём мире сыплется
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Mister_Tomsk
1587043228
Я так понимаю, это прямой трансфер в СОЧИ? )))))))) да простят меня болелы зенита_)
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vmonomah17
1587049817
Неплохое усиление для сочи.
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Hektor 84
1587106592
А чего не за 50000 р?
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