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    Betting Insider: «Зенит» согласовал трансфер Зиньковского

    «Зенит» близок к подписанию полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

    Клуб уже согласовал детали трансфера с самарцами. Осталось дождаться окончания пандемии коронавируса, когда стороны смогут закрепить соглашение документально.

    • В текущем сезоне 24-летний хавбек провел за «Крылья» 21 матч и сделал шесть ассистов.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 2,2 миллиона евро.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3790

      3a zenit 46 минут назад

      стыдно за Спартак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16159

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Это мародёрство!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      Play 1 час назад

      Был пацан ииии нннеееет пацана

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3790

      3a zenit > Play 45 минут назад

      зачем так хрюкать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2130

      alarm 1 час назад

      позор тарасятнику!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2130

      alarm 1 час назад

      а рылы его не взяли, потому что он ниже 180см, ахаха! теперь визжать будут)

      2
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      Рейтинг: +524

      qawzsexdr 1 час назад

      Утка

      0
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      Рейтинг: +1113

      DMитрий > qawzsexdr 1 час назад

      Кряква или селезень?

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