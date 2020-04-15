Betting Insider: «Зенит» согласовал трансфер Зиньковского

«Зенит» близок к подписанию полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.
Клуб уже согласовал детали трансфера с самарцами. Осталось дождаться окончания пандемии коронавируса, когда стороны смогут закрепить соглашение документально.
- В текущем сезоне 24-летний хавбек провел за «Крылья» 21 матч и сделал шесть ассистов.
- Transfermarkt оценивает игрока в 2,2 миллиона евро.
Источник: Betting Insider
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