«Бавария» намерена купить и Сане, и Вернера

«Бавария» собирается серьезно усилить атаку во время летнего трансферного окна.
По информации журналиста Sport Bild Тобиаса Альтшаффля, мюнхенский клуб планирует купить и вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане, и форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Приобретение обоих футболистов уже одобрил главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
Рыночная стоимость Сане оценивается в 80 миллионов евро, Вернера – в 64 миллиона.
Источник: Твиттер журналиста Тобиаса Альтшаффля
Корреспондент Sport Bild. Он специализируется на инсайдах о "Баварии" и сборной Германии.