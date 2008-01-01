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    «Бавария» намерена купить и Сане, и Вернера

    «Бавария» собирается серьезно усилить атаку во время летнего трансферного окна.

    По информации журналиста Sport Bild Тобиаса Альтшаффля, мюнхенский клуб планирует купить и вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане, и форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

    Приобретение обоих футболистов уже одобрил главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

    Рыночная стоимость Сане оценивается в 80 миллионов евро, Вернера – в 64 миллиона.

    Источник: Твиттер журналиста Тобиаса Альтшаффля

    Корреспондент Sport Bild. Он специализируется на инсайдах о "Баварии" и сборной Германии.

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