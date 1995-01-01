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    «Спартак» ответил на троллинг «Зенита», опубликовав старое видео с Радимовым

    Московский «Спартак» в твиттере прокомментировал шутку петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые ранее ответили на вопрос «Спартака» «Где сейчас вы находитесь?» фразой «На 7 мест выше вас».

    «Спартак» опубликовал видео с бывшим защитником «Зенита» Владиславом Радимовым, который после матча с москвичами говорит «Потому что «Спартак» сильнее».

    • После 22 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Зенит» занимает первое место с 50 очками, «Спартак» – 8-е место с 28 очками.

    «Где вы сейчас находитесь? На 7 мест выше вас». «Зенит» потроллил «Спартак» в твиттере

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19611

      пьяныйхоровод 16 минут назад

      Радимов сам шокирован ( на видео) как так получилось .

      1
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      Рейтинг: +1165

      "supermax" 48 минут назад

      не нужно было отвечать...пусть сидели бы радовались какие молодцы

      2
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      Рейтинг: +2489

      Freyk 57 минут назад

      Типичная тактика: когда из текущих достижений нечем хвастаться, вспоминают то, что было 15 лет назад.

      2
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      Рейтинг: +12709

      vka1970 > Freyk 11 минут назад

      А чё ж вы не похвастались успехами пятнадцати летней давности, а решили сейчас вылезти со своими "успехами" ? Мы хоть тогда в Европе не так отвратно играли как вы в этом сезоне.Сидели молча на изоляции и не кукарекали.У каждого фрукта своё время и не стоит этого забывать.

      1
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      Рейтинг: +2113

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      5:0, 5:1, 5:2, 3:0 и трижды 4:2 только за последние годы. ПОЗОР РЫЛАМ!

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