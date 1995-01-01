«Спартак» ответил на троллинг «Зенита», опубликовав старое видео с Радимовым

Радимов сам шокирован ( на видео) как так получилось .
Московский «Спартак» в твиттере прокомментировал шутку петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые ранее ответили на вопрос «Спартака» «Где сейчас вы находитесь?» фразой «На 7 мест выше вас».
«Спартак» опубликовал видео с бывшим защитником «Зенита» Владиславом Радимовым, который после матча с москвичами говорит «Потому что «Спартак» сильнее».
- После 22 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Зенит» занимает первое место с 50 очками, «Спартак» – 8-е место с 28 очками.
«Где вы сейчас находитесь? На 7 мест выше вас». «Зенит» потроллил «Спартак» в твиттере
https://t.co/YEDQvtOcFT pic.twitter.com/NSLsREbkt6— S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_eng) 14 апреля 2020 г.