«Спартак» ответил на троллинг «Зенита», опубликовав старое видео с Радимовым

Московский «Спартак» в твиттере прокомментировал шутку петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые ранее ответили на вопрос «Спартака» «Где сейчас вы находитесь?» фразой «На 7 мест выше вас».

«Спартак» опубликовал видео с бывшим защитником «Зенита» Владиславом Радимовым, который после матча с москвичами говорит «Потому что «Спартак» сильнее».

После 22 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Зенит» занимает первое место с 50 очками, «Спартак» – 8-е место с 28 очками.

«Где вы сейчас находитесь? На 7 мест выше вас». «Зенит» потроллил «Спартак» в твиттере