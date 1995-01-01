«Где вы сейчас находитесь? На 7 мест выше вас». «Зенит» потроллил «Спартак» в твиттере

Ну и шутка.
Уровень Аларма и Бората.
Хотя о чём я ? Медведев и Миллер судя по их действиям не далеко ушли.Их шутки для населения дОрого обходятся.
Петербургский «Зенит» пошутил над московским «Спартаком» в твиттере.
«Так, где сейчас вы находитесь?» – задал вопрос англоязычным подписчикам твиттер «Спартака». Красно-белые добавили к сообщению хештег #Остаемсядома.
«На 7 мест выше вас», – пошутили в твиттере «Зенита».
- После 22 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Зенит» занимает первое место с 50 очками, «Спартак» – 8-е место с 28 очками.