«Где вы сейчас находитесь? На 7 мест выше вас». «Зенит» потроллил «Спартак» в твиттере

Петербургский «Зенит» пошутил над московским «Спартаком» в твиттере.

«Так, где сейчас вы находитесь?» – задал вопрос англоязычным подписчикам твиттер «Спартака». Красно-белые добавили к сообщению хештег #Остаемсядома.

«На 7 мест выше вас», – пошутили в твиттере «Зенита».