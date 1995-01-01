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    «Где вы сейчас находитесь? На 7 мест выше вас». «Зенит» потроллил «Спартак» в твиттере

    Петербургский «Зенит» пошутил над московским «Спартаком» в твиттере.

    «Так, где сейчас вы находитесь?» – задал вопрос англоязычным подписчикам твиттер «Спартака». Красно-белые добавили к сообщению хештег #Остаемсядома.

    «На 7 мест выше вас», – пошутили в твиттере «Зенита».

    • После 22 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Зенит» занимает первое место с 50 очками, «Спартак» – 8-е место с 28 очками.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии20
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      Рейтинг: +12709

      vka1970 14 минут назад

      Ну и шутка.
      Уровень Аларма и Бората.
      Хотя о чём я ? Медведев и Миллер судя по их действиям не далеко ушли.Их шутки для населения дОрого обходятся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      СвинкаСправедливости 15 минут назад

      Сразу вспоминаю эти "В Москве +12", а потом Питер на пятой строчке ошивался после 30-го тура в восьми очках от Спартака. Вот это было смешно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2495

      АртурZaСМ 15 минут назад

      Просто пиз..тая новость... Браво.

      1
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      Рейтинг: +418

      New Life 34 минуты назад

      У миллионов болельщиков вы находитесь на месте самой презираемой команды в стране, обеспечивающей свое благополучие за счет админ ресурса и нанявшей армию придурков троллей для медиа прикрытия своих вонючек.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +987

      Romio-xxx 40 минут назад

      Стыдно за бЗенит.Гы гы гы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8612

      ufos73 58 минут назад

      Уровень шутки борат и аларм! Только забыли приписать гыгы

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22724

      VVM1964 > ufos73 53 минуты назад

      " Каков поп , таков и приход " )))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2816

      Борат 1 час назад

      Надеюсь летом рылы будут уже дивизионом ниже ! Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +102

      Волька 1 час назад

      Бомжами завоняло!ВЫ всегда будете БОМЖАМИ

      7
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      Рейтинг: +1558

      mamba9090909 > Волька 1 час назад

      Ну не свинарником же.))

      4
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      Рейтинг: +2113

      alarm > Волька 1 час назад

      спартачи и есть бомжи. за всю свиную историю своим домом не обзавелись, даже открывашку берут в аренду у фердуна. истинные БОМЖЫЫЫ!!

      -1
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      Рейтинг: +2113

      alarm 1 час назад

      ПОЗОР РЫЛАМ!

      -2
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      Рейтинг: +3810

      Рубинище 1 час назад

      Ну почти так же могут ответить ещё 7 команд.

      4
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