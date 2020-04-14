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    Смолов подал жалобу на решение Мосгорсуда по аварии с BMW

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов подал жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции, в которой он оспаривает решение Мосгорсуда об отмене взыскания с компании «АльфаСтрахование» почти 8 миллионов рублей за аварию с BMW M5.

    «Кассационная жалоба Смолова на решение Московского городского суда от 30 января поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции 23 марта», – сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

    • Смолов признавался, что находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition, когда тот вылетел на обочину и снес ограду в августе 2018 года. Футболист заявлял, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление.

    Машина Смолова была разбита в уличной гонке

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1279

      житель СПб 2 часа назад

      Так вот для чего он вернулся в Россию! Может, хочет гонки продолжить?

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