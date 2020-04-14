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  • Хусаинов: «Президент ЦСКА Дадаханов предлагал 50 тысяч. В спорных ситуациях судил в пользу «Спартака»

Хусаинов: «Президент ЦСКА Дадаханов предлагал 50 тысяч. В спорных ситуациях судил в пользу «Спартака»

14 апреля 2020, 13:39
23

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, как ему предлагал взятку президент ЦСКА Шахруди Дадаханов.

«Во времена СССР экономическая ситуация была очень сложная. Одним из элементарных видов взятки были билеты на самолет. Клуб оплачивал арбитру транспортные расходы, а он получал за них возмещение в бухгалтерии спорткомитета. До кавказских республик билет стоил рублей 30 — это как выручка за три матча в первой лиге.

Самая большая взятка, которую мне предлагали? Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по Центральному телевидению. До этого были скромные предложения в 10 тысяч долларов. Доллар тогда стоил 30 копеек.

Как отсудил ту встречу? В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака». Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА, что не все в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли — 1:0. После игры армейцы подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА еще и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге все равно ничего не подтвердили.

Был еще момент, когда судьям уже после игры заносили. В 90-х судил игру первой лиги в Раменском. После матча в судейскую зашел человек и начал раздавать деньги — инспектору, помощникам и подошел ко мне. Я говорю: «Что это?». — «Как же, вознаграждение. Мы выиграли, так принято». Говорю: «Спасибо, не надо». Тот удивился. Почему все берут, а я — нет. Говорю: «Будет трудно: попрошу — поможете, а нет — ничего страшного», — цитирует Хусаинова «Бизнес Online».

Хусаинов: «Зенит» уже чемпион. Дело сделано. Теперь Егоров спокойно ушел»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (23)
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MaxRnD
1586860935
В 1999 году $ стоил 30 копеек ?! Лажа какая-то или опечатка !
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Давид59
1586861139
А 99-м году доллар не мог стоить 30 копеек. Минимум 30 рублей
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AleSan4es
1586861295
Еще через лет 10-15 Кто нить вспомнит что Хусаинов не взял 50 штук от коней а взял 100 штук от свиней)
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Давид59
1586861491
Только что глянул курс. К концу 99-го года доллар стоил 27 рублей
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Valeron2790
1586861702
Языком п.и.з.д.е.т.ь не мешки ворочать, где гарантия, что ты от Спартака тогда не принял вместо ЦСКА, раз такой правильный, судейство должно быть не предвзятым, а не «трактовал все спорные эпизоды в пользу Спартака» да и вообще, в девяностые, за постоянные отказы, могли и инвалидом сделать, а вроде живой, здоровый ходишь. Попахивают н.а.е.б.а.л.о.в.ы.м истории твоей непорочной чести.
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Axe111
1586861855
Ой б** будто щас арбитры стали чистыми как слеза младенца!!! КОРРУПЦИЯ ВЕЗДЕ!!!!!!
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Ziklop
1586862566
1999 год, копеек не было , 30руб.
Мечтает , вспоминает хорошую жизнь.
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Давид59
1586862972
Фраза " В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака»" очень понравилась. Ждём комментов от красно-белых!
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Соарес
1586868816
Продажные кони
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Чермындыр
1586883525
п..бол))) в 1999 году доллар после дефолта 1998 года увеличился в стоимости с 6 до 24-30 рублей, а никак не 30 копеек. Будет он тут затирать, что решил кому то, что то доказать. Максимум, что предложили мало. Продажная шваль
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