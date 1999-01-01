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    Хусаинов: «Президент ЦСКА Дадаханов предлагал 50 тысяч. В спорных ситуациях судил в пользу «Спартака»

    Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, как ему предлагал взятку президент ЦСКА Шахруди Дадаханов.

    «Во времена СССР экономическая ситуация была очень сложная. Одним из элементарных видов взятки были билеты на самолет. Клуб оплачивал арбитру транспортные расходы, а он получал за них возмещение в бухгалтерии спорткомитета. До кавказских республик билет стоил рублей 30 — это как выручка за три матча в первой лиге.

    Самая большая взятка, которую мне предлагали? Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по Центральному телевидению. До этого были скромные предложения в 10 тысяч долларов. Доллар тогда стоил 30 копеек.

    Как отсудил ту встречу? В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака». Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА, что не все в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли — 1:0. После игры армейцы подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА еще и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге все равно ничего не подтвердили.

    Был еще момент, когда судьям уже после игры заносили. В 90-х судил игру первой лиги в Раменском. После матча в судейскую зашел человек и начал раздавать деньги — инспектору, помощникам и подошел ко мне. Я говорю: «Что это?». — «Как же, вознаграждение. Мы выиграли, так принято». Говорю: «Спасибо, не надо». Тот удивился. Почему все берут, а я — нет. Говорю: «Будет трудно: попрошу — поможете, а нет — ничего страшного», — цитирует Хусаинова «Бизнес Online».

    Хусаинов: «Зенит» уже чемпион. Дело сделано. Теперь Егоров спокойно ушел»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1118

      FENIX-SL 1 минуту назад

      да это все и сейчас продолжается
      но платит за все одна команда у нас

      0
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      Рейтинг: +324

      Ziklop 2 минуты назад

      1999 год, копеек не было , 30руб.

      Мечтает , вспоминает хорошую жизнь.

      0
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      Рейтинг: +1952

      Axe111 14 минут назад

      Ой б** будто щас арбитры стали чистыми как слеза младенца!!! КОРРУПЦИЯ ВЕЗДЕ!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +675

      Valeron2790 17 минут назад

      Языком п.и.з.д.е.т.ь не мешки ворочать, где гарантия, что ты от Спартака тогда не принял вместо ЦСКА, раз такой правильный, судейство должно быть не предвзятым, а не «трактовал все спорные эпизоды в пользу Спартака» да и вообще, в девяностые, за постоянные отказы, могли и инвалидом сделать, а вроде живой, здоровый ходишь. Попахивают н.а.е.б.а.л.о.в.ы.м истории твоей непорочной чести.

      2
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      Рейтинг: +2555

      Давид59 20 минут назад

      Только что глянул курс. К концу 99-го года доллар стоил 27 рублей

      1
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      Рейтинг: +156

      AleSan4es 23 минуты назад

      Еще через лет 10-15 Кто нить вспомнит что Хусаинов не взял 50 штук от коней а взял 100 штук от свиней)

      3
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      Рейтинг: +2555

      Давид59 26 минут назад

      А 99-м году доллар не мог стоить 30 копеек. Минимум 30 рублей

      2
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      Рейтинг: +2834

      морозз 26 минут назад

      Сейчас можно говорить что угодно, время много прошло и не подтвердить свои слова никак! Так что полоскать грязное бельё не считаю нужным!

      2
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      Рейтинг: +37987

      MaxRnD 29 минут назад

      В 1999 году $ стоил 30 копеек ?! Лажа какая-то или опечатка !

      2
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      Рейтинг: +2834

      морозз > MaxRnD 24 минуты назад

      От 20 до 27 рубля за доллар в 1999

      2
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