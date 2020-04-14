Хусаинов: «Президент ЦСКА Дадаханов предлагал 50 тысяч. В спорных ситуациях судил в пользу «Спартака»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, как ему предлагал взятку президент ЦСКА Шахруди Дадаханов.

«Во времена СССР экономическая ситуация была очень сложная. Одним из элементарных видов взятки были билеты на самолет. Клуб оплачивал арбитру транспортные расходы, а он получал за них возмещение в бухгалтерии спорткомитета. До кавказских республик билет стоил рублей 30 — это как выручка за три матча в первой лиге.

Самая большая взятка, которую мне предлагали? Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по Центральному телевидению. До этого были скромные предложения в 10 тысяч долларов. Доллар тогда стоил 30 копеек.

Как отсудил ту встречу? В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака». Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА, что не все в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли — 1:0. После игры армейцы подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА еще и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге все равно ничего не подтвердили.

Был еще момент, когда судьям уже после игры заносили. В 90-х судил игру первой лиги в Раменском. После матча в судейскую зашел человек и начал раздавать деньги — инспектору, помощникам и подошел ко мне. Я говорю: «Что это?». — «Как же, вознаграждение. Мы выиграли, так принято». Говорю: «Спасибо, не надо». Тот удивился. Почему все берут, а я — нет. Говорю: «Будет трудно: попрошу — поможете, а нет — ничего страшного», — цитирует Хусаинова «Бизнес Online».

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