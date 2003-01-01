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    Хусаинов: «Зенит» уже чемпион. Дело сделано. Теперь Егоров спокойно ушел»

    Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о работе российских судей.

    – Сейчас российских судей возглавил венгр Кашшаи. Думаете, станет лучше?

    – Кашшаи рекомендовал сам Роберто Розетти. А почему он? Почему не немцы или еще кто-то? Да потому что Кашшаи уже работает по заданию Розетти и УЕФА. И где надо прибивает. У Александра Дюкова, который близок к «Зениту», хорошие отношения с Розетти. У них все на мази. Тихо и спокойно.

    Когда Дюков говорил, что к Егорову было много претензий, только два клуба воздержались во время голосования. Но Егорова не снимали до последнего. Ему дали время на исправление ошибок. А почему? Потому что надо было довести начатое дело до конца! А сейчас «Зенит», можно сказать, уже чемпион. Дело сделано. И теперь Александр спокойно ушел руководить федерацией футбола Мордовии.

    Михаила Вилкова, которого разносили в пух и прах, поставили руководить Нижегородским футболом. Все же очевидно, ребята. О каком качестве судейства можно рассуждать, когда в судейство приходят дети судей?

    Как Лапочкин может быть назначен на матч Суперкубка, когда за сезон он получил пять двоек?! Ни о каком качестве речь не идет. У нас, к сожалению, сохраняется принцип «свой – чужой».

    – Как теперь быть?

    – Если хотим двигаться дальше, то нужно принимать принципиально-радикальные меры по вертикали управления и по отбору арбитров. А если нет, то остается довольствоваться тем продуктом, который сейчас есть. Но народ же у нас не слепой. Болельщики все видят.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2555

      Давид59 4 минуты назад

      Хмм. Не совсем врубаюсь. Дюков(Газпром) был недоволен Егоровым. А дальше фраза "дело сделано". И что? Зенит как шёл в лидерах, так идёт. И опять в комментах жвачка, что Зенит за уши тянут

      0
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      Рейтинг: +658

      Cleaner 32 минуты назад

      А поставить на оставшиеся матчи Зенита судей, которые будут судить против Зенита. И все. За три тура Зенит окажется на втором месте. А к концу чемпионата и в ЛЧ не попадет.

      0
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      Рейтинг: +17

      Кодем 43 минуты назад

      Положение в судействе сравнимо с положением в стране,чему удивляться? Кругом свои пацаны.

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      Рейтинг: +3446

      Alekxei Z. 1 час назад

      Конечно заслуга судей в лидерстве Зенита огромна, но и слабую игру конкурентов отрицать не стоит.
      Тут и принадлежность одному хозяину трёх клубов роль играет ( Зенит , Сочи , Оренбург ).
      Так вот всего понемногу и получается безоговорочный лидер.

      2
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      Рейтинг: +2807

      Борат 1 час назад

      этой свиной рыле молчать бы в тряпочку - все 90-е поросей тянул !
      позор пищевику ! позор пахучим чемпионствам 90-х годов !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +2402

      Hektor 84 2 часа назад

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