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  • Хусаинов: «Зенит» уже чемпион. Дело сделано. Теперь Егоров спокойно ушел»

Хусаинов: «Зенит» уже чемпион. Дело сделано. Теперь Егоров спокойно ушел»

14 апреля 2020, 11:49
7

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о работе российских судей.

– Сейчас российских судей возглавил венгр Кашшаи. Думаете, станет лучше?

– Кашшаи рекомендовал сам Роберто Розетти. А почему он? Почему не немцы или еще кто-то? Да потому что Кашшаи уже работает по заданию Розетти и УЕФА. И где надо прибивает. У Александра Дюкова, который близок к «Зениту», хорошие отношения с Розетти. У них все на мази. Тихо и спокойно.

Когда Дюков говорил, что к Егорову было много претензий, только два клуба воздержались во время голосования. Но Егорова не снимали до последнего. Ему дали время на исправление ошибок. А почему? Потому что надо было довести начатое дело до конца! А сейчас «Зенит», можно сказать, уже чемпион. Дело сделано. И теперь Александр спокойно ушел руководить федерацией футбола Мордовии.

Михаила Вилкова, которого разносили в пух и прах, поставили руководить Нижегородским футболом. Все же очевидно, ребята. О каком качестве судейства можно рассуждать, когда в судейство приходят дети судей?

Как Лапочкин может быть назначен на матч Суперкубка, когда за сезон он получил пять двоек?! Ни о каком качестве речь не идет. У нас, к сожалению, сохраняется принцип «свой – чужой».

– Как теперь быть?

– Если хотим двигаться дальше, то нужно принимать принципиально-радикальные меры по вертикали управления и по отбору арбитров. А если нет, то остается довольствоваться тем продуктом, который сейчас есть. Но народ же у нас не слепой. Болельщики все видят.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Зенит Дюков Александр Розетти Роберто Егоров Александр Кашшаи Виктор
Комментарии (7)
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Hektor 84
1586854871
1000%
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Кодем
1586860122
Положение в судействе сравнимо с положением в стране,чему удивляться? Кругом свои пацаны.
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Давид59
1586862450
Хмм. Не совсем врубаюсь. Дюков(Газпром) был недоволен Егоровым. А дальше фраза "дело сделано". И что? Зенит как шёл в лидерах, так идёт. И опять в комментах жвачка, что Зенит за уши тянут
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valkam72
1586864641
На одну команду работают . И это вонючий синит.
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порт
1586866608
Опять цука нажрался.
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vladimir-7
1586880179
И Ганчаренко и Гинер и другие были правы и незаслуженно понесли наказания из-за этих судей.
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