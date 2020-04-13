«Реал», «Аякс» и «Валенсия» хотят купить 20-летнего полузащитника «Атлетико» Рикельме

Полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме заинтересовал сразу несколько европейских клубов.

Как сообщает As, на футболиста претендуют «Реал», «Аякс», «Валенсия», «Бетис» и «Селтик». Контракт 20-летнего Рикельме истекает этим летом, и игрок пока не договорился с «Атлетико» о его продлении. Почти весь сезон хавбек провел в молодежной команде, но несколько раз привлекался к тренировкам с основным составом и успел дебютировать в Примере.