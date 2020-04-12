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    «Реал», «Аякс» и «Валенсия» хотят купить 20-летнего полузащитника «Атлетико» Рикельме

    Полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме заинтересовал сразу несколько европейских клубов.

    Как сообщает As, на футболиста претендуют «Реал», «Аякс», «Валенсия», «Бетис» и «Селтик». Контракт 20-летнего Рикельме истекает этим летом, и игрок пока не договорился с «Атлетико» о его продлении. Почти весь сезон хавбек провел в молодежной команде, но несколько раз привлекался к тренировкам с основным составом и успел дебютировать в Примере.

    • Рыночная стоимость Рикельме – 2,3 миллиона евро.
    • «Атлетико» идет в чемпионате Испании на шестом месте, набрав после 27 игр 45 очков.

    Источник: As

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