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    Жена Дорожко – Луису Адриано: «Никто не играет, как ты. Ты самый талантливый»

    Жена футболиста бразильского «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко поздравила избранника с днем рождения. Игроку исполняется 33 года.

    «Твой день рождения – мой любимый день. Если бы я писала книгу, она была бы о тебе. Ты замечательный человек с доброй душой. Наша встреча – это судьба. Восхищаюсь тобой. Я отдала тебе сердце. О таком, как ты, я мечтала всю жизнь.

    Желаю тебе счастья. Ты самый талантливый футболист. Никто не играет, как ты. Ты – особенный. Я люблю тебя, моя жизнь», – написала Дорожко в инстаграме.

    • До «Палмейраса» Адриано выступал за «Спартак».
    • В России игрок брал РПЛ.
    • Старт чемпионата Бразилии намечен на май.

    text

    Публикация от text (@dorozhko) 11 Апр 2020 в 8:01 PDT

    Источник: инстаграм Екатерины Дорожко

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии14
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      Рейтинг: +16114

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ну если САМА жена говорит, то... быстро замерли и поверили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      New Life 3 часа назад

      Повезло, Луиске ! Баба - красавица и такие послания пишет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2521

      Давид59 4 часа назад

      Мечты сбываются! Он, правда, мечтал это услышать от своих тренеров...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      кто там 4 часа назад

      она там радугой не обосралась после такого фарса?

      Дорожко.. это же украинская фамилия.. федун весь Киев перебазирует в Москву с целью пристроить к своим афро ребятам?

      ПыСы в симмуляции ему равных нет, тошная персона. Кто интересно в их симье больше симулирует в кровати?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +385

      New Life > кто там 3 часа назад

      Кто там -никого нет. Они в Бразилии живут, высер не зачет.

      2
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      Рейтинг: +469

      кто там > New Life 2 часа назад

      Ты дебил *****, прежде чем самому высирать своей тупой бошкой подумай. Мне по *** где этот симулянт живёт. Писали что они познакомились в мск, а не в Бразилии, и по твоему Дорожко - это не укр фамилия?!

      -2
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      Рейтинг: +138

      valkam72 > кто там 1 час назад

      Вот ты сам то и дебил. Увидел украинскую фамилию - значит из Киева? Погугли хотя бы откуда она. А ваш дзюбишка симулянт еще тот. Да еще и пихатель да локтями махатель. Дзюба тоже укр. фамилия, значит судя по твоей дебильной логике тоже из Киева? хахах

      2
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      Рейтинг: +2319

      Hektor 84 > кто там 1 час назад

      Глупо думать если фамилия заканчивается на О, то человек родом из Киева или вообще из Украины

      1
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      Рейтинг: +3259

      AtticusFinch 4 часа назад

      какой дебил придумывал заголовок к статье?

      2
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      Рейтинг: +3406

      Alekxei Z. 4 часа назад

      А что комментировать ?
      Совет да любовь !!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2110

      alarm 4 часа назад

      ипануться.

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      Рейтинг: +353

      Бoрат > alarm 4 часа назад

      Когда то и ты мне такие слова говорил - " я люблю
      тебя , ты самый лучший ... " Гыгыгы .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2319

      Hektor 84 > alarm 1 час назад

      Иди ипанись об его третью ногу)))

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      Рейтинг: +1948

      Axe111 5 часов назад

      LOL

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