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  • Жена Дорожко – Луису Адриано: «Никто не играет, как ты. Ты самый талантливый»

Жена Дорожко – Луису Адриано: «Никто не играет, как ты. Ты самый талантливый»

12 апреля 2020, 16:40
16

Жена футболиста бразильского «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко поздравила избранника с днем рождения. Игроку исполняется 33 года.

«Твой день рождения – мой любимый день. Если бы я писала книгу, она была бы о тебе. Ты замечательный человек с доброй душой. Наша встреча – это судьба. Восхищаюсь тобой. Я отдала тебе сердце. О таком, как ты, я мечтала всю жизнь.

Желаю тебе счастья. Ты самый талантливый футболист. Никто не играет, как ты. Ты – особенный. Я люблю тебя, моя жизнь», – написала Дорожко в инстаграме.

  • До «Палмейраса» Адриано выступал за «Спартак».
  • В России игрок брал РПЛ.
  • Старт чемпионата Бразилии намечен на май.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Екатерины Дорожко
Бразилия. Серия А Палмейрас Адриано Луис
Комментарии (16)
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Axe111
1586702200
LOL
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ArReal
1586705757
какой дебил придумывал заголовок к статье?
Ответить
кто там
1586705872
она там радугой не обосралась после такого фарса? Дорожко.. это же украинская фамилия.. федун весь Киев перебазирует в Москву с целью пристроить к своим афро ребятам? ПыСы в симмуляции ему равных нет, тошная персона. Кто интересно в их симье больше симулирует в кровати?
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Давид59
1586705935
Мечты сбываются! Он, правда, мечтал это услышать от своих тренеров...
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New Life
1586706766
Повезло, Луиске ! Баба - красавица и такие послания пишет.
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DOCTOR PENALTY
1586710380
Ну если САМА жена говорит, то... быстро замерли и поверили.
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zigbert
1586783386
Пусть все у них сложится.
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