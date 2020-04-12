Жена Дорожко – Луису Адриано: «Никто не играет, как ты. Ты самый талантливый»

Жена футболиста бразильского «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко поздравила избранника с днем рождения. Игроку исполняется 33 года.

«Твой день рождения – мой любимый день. Если бы я писала книгу, она была бы о тебе. Ты замечательный человек с доброй душой. Наша встреча – это судьба. Восхищаюсь тобой. Я отдала тебе сердце. О таком, как ты, я мечтала всю жизнь.

Желаю тебе счастья. Ты самый талантливый футболист. Никто не играет, как ты. Ты – особенный. Я люблю тебя, моя жизнь», – написала Дорожко в инстаграме.

До «Палмейраса» Адриано выступал за «Спартак».

В России игрок брал РПЛ.

Старт чемпионата Бразилии намечен на май.