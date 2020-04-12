Ташуев: «Давайте не смеяться над чемпионатом Белоруссии. В России мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с огромными деньгами»

Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев призвал не смеяться над чемпионатом Белоруссии. Он обратил внимание и на российские проблемы.
— Повидавший многое на своем веку Вячеслав Колосков назвал чемпионат Белоруссии порнографией...
— Не хочется обсуждать каждую реплику. Это личное дело человека. Я свое мнение вам высказал. Надо относиться с уважением и не переходить красную линию. В России тоже хватает проблем. Нам надо развивать детский футбол, поднимать мастерство. Мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с такими огромными деньгами... Так что давайте в первую очередь смотреть на себя, а не смеяться над соседями. Я поработал в Белоруссии, мне там в целом понравилось.
- В России Ташуев тренировал, в частности, «Краснодар».
- С «Шахтером» Ташуев участвовал в еврокубках.
- Белоруссия – единственная страна Европы, где сейчас в условиях пандемии играют профессионально в футбол.
Источник: «Спорт-Экспресс»