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    Ташуев: «Давайте не смеяться над чемпионатом Белоруссии. В России мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с огромными деньгами»

    Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев призвал не смеяться над чемпионатом Белоруссии. Он обратил внимание и на российские проблемы.

    — Повидавший многое на своем веку Вячеслав Колосков назвал чемпионат Белоруссии порнографией...

    — Не хочется обсуждать каждую реплику. Это личное дело человека. Я свое мнение вам высказал. Надо относиться с уважением и не переходить красную линию. В России тоже хватает проблем. Нам надо развивать детский футбол, поднимать мастерство. Мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с такими огромными деньгами... Так что давайте в первую очередь смотреть на себя, а не смеяться над соседями. Я поработал в Белоруссии, мне там в целом понравилось.

    • В России Ташуев тренировал, в частности, «Краснодар».
    • С «Шахтером» Ташуев участвовал в еврокубках.
    • Белоруссия – единственная страна Европы, где сейчас в условиях пандемии играют профессионально в футбол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии10
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      Рейтинг: +402

      моэм 4 часа назад

      Кому как , а мне было приятно видеть на поле одних бледнолицых да ещё и со славянскими именами...представляете??!!...ни одного рубероида!!!...болельщики выкрикивают имена потому что ребята в основном то свои..это плохо?

      0
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      Рейтинг: +1214

      житель СПб 5 часов назад

      В общем, все по делу написал. И по деньгам, и по европейским результатам. Колосков очень неправ.

      1
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      Рейтинг: +636

      Play 5 часов назад

      Да что вы вечно РПЛ деньгами попрекаете. Когда денег много, но распоряжаются ими идиоты, то это всё равно, что денег нет. Так что лиги в равных условиях, но в РПЛ даже при самых худших раскладах в туре 2-3 матча вполне смотрибельны и игра на уровне, а в Белорусии такой матч бывает один на 2-3 тура, в остальных смотреть не на что, в 50% матчей не более одного забитого мяча.

      0
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      Рейтинг: +456

      Граф2019 5 часов назад

      и в беде , и в радости: это наши браты...

      1
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      Рейтинг: +5758

      Сильвербой 6 часов назад

      А что будет говорить Колосков? Что наш чемпионат говно и нам надо что-то менять? Нет, эти мрази кормятся с этой кормушки, лижут друг другу жопы и готовы на все что бы урвать кусок пожирней!!! Поэтому они скажут и сделают любую х..ю, лишь бы продолжать сосать из бездонной бочки!!!

      3
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      Рейтинг: +3406

      Alekxei Z. 7 часов назад

      Правильно говоришь, но тут это не понять.
      Мы же Великие !!! Во всём !!! 80 % живут в нищете , но здесь Величие так и прёт.
      Взять и хотя бы бегло посчитать сколько денег сжирают в обоих странах профессиональные клубы ???
      Лукашенко давно пересажал бы всю эту камарилью.

      7
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      Рейтинг: +456

      Граф2019 > Alekxei Z. 5 часов назад

      да и что еще смотреть? мяч пинать и за ним бегать умеют...

      0
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      Рейтинг: +2319

      Hektor 84 7 часов назад

      а белорусы во всех турнирах в полуфиналах играют? Грибов переел?

      0
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      Рейтинг: +1048

      Romantic2010 > Hektor 84 6 часов назад

      Анализировать и думать это не твое)

      3
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      Рейтинг: +3834

      vladik12 8 часов назад

      Внатуре. Над Белорашей смеемся, а сами не многим лучше.

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