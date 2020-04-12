Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ташуев: «Давайте не смеяться над чемпионатом Белоруссии. В России мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с огромными деньгами»

Ташуев: «Давайте не смеяться над чемпионатом Белоруссии. В России мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с огромными деньгами»

12 апреля 2020, 13:37
11

Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев призвал не смеяться над чемпионатом Белоруссии. Он обратил внимание и на российские проблемы.

— Повидавший многое на своем веку Вячеслав Колосков назвал чемпионат Белоруссии порнографией...

— Не хочется обсуждать каждую реплику. Это личное дело человека. Я свое мнение вам высказал. Надо относиться с уважением и не переходить красную линию. В России тоже хватает проблем. Нам надо развивать детский футбол, поднимать мастерство. Мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с такими огромными деньгами... Так что давайте в первую очередь смотреть на себя, а не смеяться над соседями. Я поработал в Белоруссии, мне там в целом понравилось.

  • В России Ташуев тренировал, в частности, «Краснодар».
  • С «Шахтером» Ташуев участвовал в еврокубках.
  • Белоруссия – единственная страна Европы, где сейчас в условиях пандемии играют профессионально в футбол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Белоруссия. Высшая лига Россия. Премьер-лига Шахтер Ташуев Сергей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1586687948
Внатуре. Над Белорашей смеемся, а сами не многим лучше.
Ответить
Hektor 84
1586691837
а белорусы во всех турнирах в полуфиналах играют? Грибов переел?
Ответить
Сильвербой
1586696411
А что будет говорить Колосков? Что наш чемпионат говно и нам надо что-то менять? Нет, эти мрази кормятся с этой кормушки, лижут друг другу жопы и готовы на все что бы урвать кусок пожирней!!! Поэтому они скажут и сделают любую х..ю, лишь бы продолжать сосать из бездонной бочки!!!
Ответить
Граф2019
1586700357
и в беде , и в радости: это наши браты...
Ответить
Play
1586700635
Да что вы вечно РПЛ деньгами попрекаете. Когда денег много, но распоряжаются ими идиоты, то это всё равно, что денег нет. Так что лиги в равных условиях, но в РПЛ даже при самых худших раскладах в туре 2-3 матча вполне смотрибельны и игра на уровне, а в Белорусии такой матч бывает один на 2-3 тура, в остальных смотреть не на что, в 50% матчей не более одного забитого мяча.
Ответить
житель СПб
1586701162
В общем, все по делу написал. И по деньгам, и по европейским результатам. Колосков очень неправ.
Ответить
моэм
1586705256
Кому как , а мне было приятно видеть на поле одних бледнолицых да ещё и со славянскими именами...представляете??!!...ни одного рубероида!!!...болельщики выкрикивают имена потому что ребята в основном то свои..это плохо?
Ответить
paracetamol
1586759680
Правильно Вячеслав Колосков назвал чемпионат Белоруссии...
Ответить
zigbert
1586781495
Откровенно мы тоже не далеко ушли от белорусов, если взять выступление российских команд в Евро кубках.
Ответить
Главные новости
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
7
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Все новости
Все новости
Экс-вратарь «Динамо» высказался о его розыске в РФ и Беларуси
22 августа
1
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
16 августа
2
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
10 августа
1
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
5 августа
4
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
5 августа
9
ФотоЭкс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
4 августа
2
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
4 июля
2
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Дзюба ответил на предложение из Витебска
28 июня
7
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
28 июня
5
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+