Ташуев: «Давайте не смеяться над чемпионатом Белоруссии. В России мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с огромными деньгами»

Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев призвал не смеяться над чемпионатом Белоруссии. Он обратил внимание и на российские проблемы.

— Повидавший многое на своем веку Вячеслав Колосков назвал чемпионат Белоруссии порнографией...

— Не хочется обсуждать каждую реплику. Это личное дело человека. Я свое мнение вам высказал. Надо относиться с уважением и не переходить красную линию. В России тоже хватает проблем. Нам надо развивать детский футбол, поднимать мастерство. Мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с такими огромными деньгами... Так что давайте в первую очередь смотреть на себя, а не смеяться над соседями. Я поработал в Белоруссии, мне там в целом понравилось.