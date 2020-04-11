Главные новости дня. Фарфан отказался от сокращения зарплаты; Павлюченко предположил, что Ари вызывали в сборную России из-за агентов

Евсеев: «Вариантов, кроме Путина, у нас нет. Навальный? Хорош вам, давайте еще Собчак».

Фарфан – о сокращении зарплаты в «Локомотиве»: «Пусть не трогают мои деньги. Мне прислали бумагу, я разорвал ее».

Павлюченко: «Догадываюсь, зачем Ари приглашали в сборную России. Схемы есть, агенты работают».

Калачев: «Благодарю «Ростов», что не продлил со мной контракт и подтолкнул к решению закончить с футболом».

«Зенит» определил десятку лучших своих матчей в РПЛ за последние десять лет.

Калачев: «Не обижался, когда Слуцкий называл меня вонючкой, но и не скажу, что был в восторге»

Экс-игрок «Шахтера» Худжамов: «Идем дружить с Россией? Зачем дружить с тем, кто поубивал много украинцев?».

Уткин – о сравнении «Зенита» с «Баварией»: «Немцы покупают игроков по рыночной цене и не живут административным ресурсом».

Слуцкий: «Дзюба втянулся на то поле, где выиграть у Васи Уткина не может ни один человек в мире».