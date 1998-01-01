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    Главные новости дня. Фарфан отказался от сокращения зарплаты; Павлюченко предположил, что Ари вызывали в сборную России из-за агентов

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    Фарфан – о сокращении зарплаты в «Локомотиве»: «Пусть не трогают мои деньги. Мне прислали бумагу, я разорвал ее».

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    Экс-игрок «Шахтера» Худжамов: «Идем дружить с Россией? Зачем дружить с тем, кто поубивал много украинцев?».

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    Источник: Бомбардир.ру

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