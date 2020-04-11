Павлюченко: «Догадываюсь, зачем Ари приглашали в сборную России. Схемы есть, агенты работают»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко предположил, почему в команду вызывали натурализованного бразильца Ари. По мнению эксперта, дело в агентах.

«Просто я сейчас отвечаю на этот вопрос со стороны болельщика. Со стороны российского футболиста… Гилерме – хороший вратарь, но неужели у нас нет второго или третьего вратаря под Игоря Акинфеева? Ну, или теперь на место Акинфеева. У нас полно хороших вратарей, поверьте. Так же по нападающим. Я не знаю, для чего всe это делалось. Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки», – сказал Павлюченко «Чемпионату».