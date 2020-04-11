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  • Павлюченко: «Догадываюсь, зачем Ари приглашали в сборную России. Схемы есть, агенты работают»

Павлюченко: «Догадываюсь, зачем Ари приглашали в сборную России. Схемы есть, агенты работают»

11 апреля 2020, 18:30
13

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко предположил, почему в команду вызывали натурализованного бразильца Ари. По мнению эксперта, дело в агентах.

«Просто я сейчас отвечаю на этот вопрос со стороны болельщика. Со стороны российского футболиста… Гилерме – хороший вратарь, но неужели у нас нет второго или третьего вратаря под Игоря Акинфеева? Ну, или теперь на место Акинфеева. У нас полно хороших вратарей, поверьте. Так же по нападающим. Я не знаю, для чего всe это делалось. Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки», – сказал Павлюченко «Чемпионату».

  • Ари играет в России с 2010 года.
  • Он выигрывал РПЛ с «Локомотивом».
  • На счету Ари два матча за сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Краснодар Россия Павлюченко Роман Ари
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1586619844
Черчесов прочитал и нервно подёргал за ус...
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klim2m
1586620349
Влатарь лег для локо дорого вот и в натуралы переводят чтоб взять лега нового, лядский лимит))))
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Томик
1586623024
Рома, что так завуалированно? Нельзя ли поконкретнее чуть-чуть? Кто есть, что за схемы, как работают? А то мы все ознакомлены, конечно, но хотелось бы частное мнение узнать.
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New Life
1586623288
Хохол Павлюченко о патриотизме гутарит, наверное, к русскому маршу готовится. Рома, это беспонтовый базар, мелковат для тебя, давай уж гнать всех иностранных спецов из наших ведущих компаний и банков, т.е. будем очищаться. Так Рома, фашистик ты тупой.
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bset
1586623308
Павлюченко все еще обижен на Ари за тот случай в финале кубка)) У меня вопросы только к тем, кто вообще отношения к России не имеет - Нойштедтер и Рауш. Откуда они вообще взялись? А Гилерме, Фернандес и Ари пусть себе играют - они давно живут тут, некоторые уже русский выучили. Ну нравится им тут жить, почему теперь их должны ущемлять и не давать возможность сыграть за страну, в которой им нравится жить?
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Hektor 84
1586623484
Я вот тоже не пойму зачем сборной России этот клоун Ари? Он то и в Спартаке не феерил, та и сейчас не блещет. Игрок ниже среднего и хороший артист.
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vmonomah17
1586625893
Из всех натурализованных легионеров только Фернандес имеет 100% место в основе сборной. Остальные Нойштедтер, Ари, Гильерме, Рауш - зачем они? Я считаю, что в сборной надо наигрывать Максименко и Сафонова. Почему у нас боятся молодежь брать в сборную?
Про Ари вообще молчу...
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paracetamol
1586628896
Пока лысый кер рулит, все так и сотанется. С этими натурализованными он выигрывал только у азиатских и африканских команд.
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