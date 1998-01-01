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    Павлюченко: «Догадываюсь, зачем Ари приглашали в сборную России. Схемы есть, агенты работают»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко предположил, почему в команду вызывали натурализованного бразильца Ари. По мнению эксперта, дело в агентах.

    «Просто я сейчас отвечаю на этот вопрос со стороны болельщика. Со стороны российского футболиста… Гилерме – хороший вратарь, но неужели у нас нет второго или третьего вратаря под Игоря Акинфеева? Ну, или теперь на место Акинфеева. У нас полно хороших вратарей, поверьте. Так же по нападающим. Я не знаю, для чего всe это делалось. Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки», – сказал Павлюченко «Чемпионату».

    • Ари играет в России с 2010 года.
    • Он выигрывал РПЛ с «Локомотивом».
    • На счету Ари два матча за сборную России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:30
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5455

      paracetamol 1 час назад

      Пока лысый кер рулит, все так и сотанется. С этими натурализованными он выигрывал только у азиатских и африканских команд.

      0
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      Рейтинг: +550

      vmonomah17 2 часа назад

      Из всех натурализованных легионеров только Фернандес имеет 100% место в основе сборной. Остальные Нойштедтер, Ари, Гильерме, Рауш - зачем они? Я считаю, что в сборной надо наигрывать Максименко и Сафонова. Почему у нас боятся молодежь брать в сборную?

      Про Ари вообще молчу...

      2
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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 3 часа назад

      Я вот тоже не пойму зачем сборной России этот клоун Ари? Он то и в Спартаке не феерил, та и сейчас не блещет. Игрок ниже среднего и хороший артист.

      2
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      Рейтинг: +1902

      Snek > Hektor 84 2 часа назад

      Ну в Спартаке большинство нормальных игроков не феерит, да и Ари норм игрок, даже для своего возраста совсем неплох. Но я соглашусь с тем, что он сборной не нужен, у нас хватает своих, которых можно наигрывать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14143

      bset 3 часа назад

      Павлюченко все еще обижен на Ари за тот случай в финале кубка)) У меня вопросы только к тем, кто вообще отношения к России не имеет - Нойштедтер и Рауш. Откуда они вообще взялись? А Гилерме, Фернандес и Ари пусть себе играют - они давно живут тут, некоторые уже русский выучили. Ну нравится им тут жить, почему теперь их должны ущемлять и не давать возможность сыграть за страну, в которой им нравится жить?

      5
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      Рейтинг: +372

      New Life 3 часа назад

      Хохол Павлюченко о патриотизме гутарит, наверное, к русскому маршу готовится. Рома, это беспонтовый базар, мелковат для тебя, давай уж гнать всех иностранных спецов из наших ведущих компаний и банков, т.е. будем очищаться. Так Рома, фашистик ты тупой.

      -3
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      Рейтинг: +1117

      FENIX-SL 3 часа назад

      так в чем догадки то
      где суть?

      2
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      Рейтинг: +260

      GreyDM > FENIX-SL 54 минуты назад

      на сколько я знаю игрок сборной,которая участвует в крупных официальных соревнованиях, подрастает в цене ,вот его агент скорее всего и связался с усачём,(мож денг предложил-я хз) и тем более матч с Германией -отличный способ показать товар. Это моё предположение,не более...

      0
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      Рейтинг: +260

      GreyDM > GreyDM 53 минуты назад

      ...я же не путаю, он ведь с немцами дебютировал за сборную?

      0
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      Рейтинг: +2564

      Томик 3 часа назад

      Рома, что так завуалированно? Нельзя ли поконкретнее чуть-чуть? Кто есть, что за схемы, как работают? А то мы все ознакомлены, конечно, но хотелось бы частное мнение узнать.

      2
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      Рейтинг: +1515

      klim2m 4 часа назад

      Влатарь лег для локо дорого вот и в натуралы переводят чтоб взять лега нового, лядский лимит))))

      0
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      Рейтинг: +16105

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Черчесов прочитал и нервно подёргал за ус...

      2
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      ...
      Рейтинг: +550

      vmonomah17 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      И не только за ус)))

      0
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      Рейтинг: +10646

      vladimir-7 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      ...присаживаясь в кабинете у следователя СК...

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