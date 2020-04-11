Евсеев: «Вариантов, кроме Путина, у нас нет. Навальный? Хорош вам, давайте еще Собчак»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев полагает, что президентство Владимира Путина – оптимальный вариант для России. Альтернативы специалист отмел.
«Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Алексей Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте ещe Ксению Собчак, устраиваете тут «Смехопанораму», – сказал Евсеев.
- Путин впервые занял президентский пост в 2000 году.
- Последние выборы он выиграл в 2018 году.
- С 2008 по 2012 год Путин занимал пост премьер-министра.
Источник: «Чемпионат»