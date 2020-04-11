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  • Евсеев: «Вариантов, кроме Путина, у нас нет. Навальный? Хорош вам, давайте еще Собчак»

Евсеев: «Вариантов, кроме Путина, у нас нет. Навальный? Хорош вам, давайте еще Собчак»

11 апреля 2020, 20:51
59

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев полагает, что президентство Владимира Путина – оптимальный вариант для России. Альтернативы специалист отмел.

«Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Алексей Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте ещe Ксению Собчак, устраиваете тут «Смехопанораму», – сказал Евсеев.

  • Путин впервые занял президентский пост в 2000 году.
  • Последние выборы он выиграл в 2018 году.
  • С 2008 по 2012 год Путин занимал пост премьер-министра.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим Путин Владимир
Комментарии (59)
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vladik12
1586627615
Был пацан - и нет пацана.
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Axe111
1586628417
Неужели подлиз засчитан
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SEREGA 64
1586630634
ЕЩЕ ОДНА ШЛЮХА ПУТИНСКАЯ
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giluxa1963
1586631568
сколько идиотов которые хотят пострелять и снова вернуться в 90-е ,если есть такое желание вперед в хохляндию
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bset
1586632413
Стать безальтернативным очень легко - достаточно убрать любую альтернативу. Тот же Немцов был более чем достойным.
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trudovik
1586632975
Да какая разница кто? Навальный, собчак или Вася Пронькин. Вы дайте шанс, мы посмотрим, а вдруг станет лучше? Хуже ведь уже точно не будет. Не попробуешь не узнаешь, выбор в любом случае должен быть за народом. Будет плохо - поменяем, будет хорошо - оставим. А сейчас выбора нет, всё решают за нас.
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edw7777
1586634189
Ума хватает только на мат в прямом эфире.
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Давид59
1586634932
Вариантов, кроме Путина нет? Я бы работу президента оценивал по уровню жизни населения. Беднеем. Это даже официально признаётся.
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Plyash
1586636093
Дурак ты,Вадик.Если законы,конституция государства соблюдается,если при смене Президента страна шлёпает по накатанным рельсам и ничего не случается,это высший пилотаж. А когда при смене руковода альтернативы нет,значит он работал херово и создал дефицит самого себя,зачем тогда сроки президенства было ограничивать? Командуй вечно.Надоело это разводилово.
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Черкизовский Кот
1586636594
Евсеев, ты не "правдоруб", ты тупой скот. Нет альтернативы? Это тебе так кажется из-за твоей дремучести.
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