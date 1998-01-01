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    Евсеев: «Вариантов, кроме Путина, у нас нет. Навальный? Хорош вам, давайте еще Собчак»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев полагает, что президентство Владимира Путина – оптимальный вариант для России. Альтернативы специалист отмел.

    «Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Алексей Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте ещe Ксению Собчак, устраиваете тут «Смехопанораму», – сказал Евсеев.

    • Путин впервые занял президентский пост в 2000 году.
    • Последние выборы он выиграл в 2018 году.
    • С 2008 по 2012 год Путин занимал пост премьер-министра.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии30
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      Рейтинг: +851

      petr69 6 минут назад

      Быть депутатом несомненно полегче чем быть тренером, а потому почву нужно готовить. А вдруг подфартит!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +686

      edw7777 12 минут назад

      Ума хватает только на мат в прямом эфире.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      Medved2468 31 минуту назад

      Платошкин. Или о нём никто не слышал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      trudovik 32 минуты назад

      Да какая разница кто? Навальный, собчак или Вася Пронькин.
      Вы дайте шанс, мы посмотрим, а вдруг станет лучше? Хуже ведь уже точно не будет.
      Не попробуешь не узнаешь, выбор в любом случае должен быть за народом. Будет плохо - поменяем, будет хорошо - оставим. А сейчас выбора нет, всё решают за нас.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +10139

      KLIM777 36 минут назад

      Навальный кремлевский тип, которому разрешено быть не системной оппозицией балбесы)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      petr69 39 минут назад

      И не может быть, потому как все выжигается далеко на подступах.Независимое ТВ должно быть, тогда появятся и варианты с президентом и с экономикой тоже

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14143

      bset 41 минуту назад

      Стать безальтернативным очень легко - достаточно убрать любую альтернативу. Тот же Немцов был более чем достойным.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1461

      Leon_ARS > bset 34 минуты назад

      Ну да, ну да - Немцов? Вы видимо сильно молоды, и не знаете, что творил этот "фрукт" в правительстве и в губернаторах? Нет уж, тогда лучше Собчак, - дуру быстрее выгонят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6322

      FanatSerj 55 минут назад

      да прям на звание Капитан Очевидность наговорил ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1806

      giluxa1963 56 минут назад

      сколько идиотов которые хотят пострелять и снова вернуться в 90-е ,если есть такое желание вперед в хохляндию

      -2
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      Рейтинг: +405

      фанат джигурды > giluxa1963 44 минуты назад

      Сколько идиотов,
      Что стрелять охота,
      А система типа
      Чтоб тебя поработить,
      И порядка нету,
      И свободы нету,
      Остается только эту песню голосить:

      Анархия-мать порядка, свобода или хана!
      Анархия-мать порядка, веселая страна! (с)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1806

      giluxa1963 > фанат джигурды 3 минуты назад

      малолетки вы не видели 90-е и в башке у вас ветер, вы даже своих детей прокормить не можете без родителей а мы вас в лихие годы подымали и не ныли

      0
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      Рейтинг: +14

      Дед Пихто2 1 час назад

      Такого товарища, как Евсеев, никто и не спрашивает. Тоже мне, специалист нашелся.
      Пинай себе мячик и не лезь туда, в чем ничего не соображаешь. Демагог от футбольного мира.

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