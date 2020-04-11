Экс-игрок «Шахтера» Худжамов: «Идем дружить с Россией? Зачем дружить с тем, кто поубивал много украинцев?»

Бывший вратарь «Шахтера» Рустам Худжамов выразил мнение, что Россия причастна к смертям украинцев. Он не хотел бы, что его страна выстраивала отношения с россиянами.

«Самое действенное с такими людьми – оставить и не трогать. Идем дружить с Россией? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917 по 1990 годы», – считает Худжамов, чьи слова приводит ua.tribuna.com.