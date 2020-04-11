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  • Экс-игрок «Шахтера» Худжамов: «Идем дружить с Россией? Зачем дружить с тем, кто поубивал много украинцев?»

Экс-игрок «Шахтера» Худжамов: «Идем дружить с Россией? Зачем дружить с тем, кто поубивал много украинцев?»

11 апреля 2020, 14:15
109

Бывший вратарь «Шахтера» Рустам Худжамов выразил мнение, что Россия причастна к смертям украинцев. Он не хотел бы, что его страна выстраивала отношения с россиянами.

«Самое действенное с такими людьми – оставить и не трогать. Идем дружить с Россией? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917 по 1990 годы», – считает Худжамов, чьи слова приводит ua.tribuna.com.

  • Экс-вратарь – воспитанник киевского «Динамо».
  • Сейчас игрок находится без клуба.
  • Худжамов с «Шахтером» брал Кубок УЕФА.

Источник: ua.tribuna.com
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Худжамов Рустам
Комментарии (109)
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Chernyi Lis
1586613635
еще один загнанный овца..сдохните твари от короновируса что ли..
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моэм
1586615867
А почему Бомбардир стал рупором бандеровцев ???...да ещё и под руководством ua.tribuna.com ???
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Hektor 84
1586616404
Каких украинцев отмороженный? Давно ли появилась украина? Ваши украинцы это смесь фашистов и Поляков. Много веков назад не было не России, а Украины так и подавно. Была Киевская Русь и населяли ее русичи. А эту дурь с курами вам в мозг втерли. Порошенки и все ваши фашики.
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Hektor 84
1586616510
Придет время и все ваши бандеровцы сгорят на костре.
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Chernyi Lis
1586623447
ух накликал всяких всячин..))рейтинг хотят повысить услугой еп...)
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Дедуктор
1586623957
Печенеги и половцы? Если плотно покопаться в истории, то окажется интересным вывод. Нынешние хохлы живут на исконных землях печенегов и половцев. Украли территории, а хозяев отгеноцидили. Мутная история, в общем. Нехорошая.
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vladik12
1586624215
Русофобское ты отродье.
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Chernyi Lis
1586624393
ты епанутый судьбой своей хохол сколько хочешь плюсуй в чате про бандер ..в рейтинге общем ни одного не появится.)
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Chernyi Lis
1586625931
если у вас есть что то...где то..в смысле правосудия.. то сожгите себя хотя бы до боли..
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Chernyi Lis
1586627333
вы как и этот ******* на майдан выходите за фашизм не идеей а за деньги или от страха!ну и кто одержит верх тупорылые проджаные?идея или временное обогащение со страхом вместе взятом..
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