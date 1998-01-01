Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Экс-игрок «Шахтера» Худжамов: «Идем дружить с Россией? Зачем дружить с тем, кто поубивал много украинцев?»

    Бывший вратарь «Шахтера» Рустам Худжамов выразил мнение, что Россия причастна к смертям украинцев. Он не хотел бы, что его страна выстраивала отношения с россиянами.

    «Самое действенное с такими людьми – оставить и не трогать. Идем дружить с Россией? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917 по 1990 годы», – считает Худжамов, чьи слова приводит ua.tribuna.com.

    • Экс-вратарь – воспитанник киевского «Динамо».
    • Сейчас игрок находится без клуба.
    • Худжамов с «Шахтером» брал Кубок УЕФА.

    Источник: ua.tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Комментарии137
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1806

      giluxa1963 4 минуты назад

      это что за чурбано хохловское

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч 57 минут назад

      ROSTOV SUPER он же Chernyi Lis что то палочку перегнул.Со всех своих ботов плюсовал свои ( своих ботов ) комменты.До 37 плюсов на один коммент.И то же самое на на то что его не устраивает--- десятки минусов.....Бомбардьё для чего вы говорили----"Мы выявили около 2500 таких ботов за последний месяц и удалили их. Будем постепенно находить остальных ботов – и удалять их тоже."------Боты так же действуют.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      ПНХ, пёс бандеровский > Вот оно чё Михалыч 30 минут назад

      Это было для уважаемых людей сказано, а не для свидомых е'банашек

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > ПНХ, пёс бандеровский 8 минут назад

      Заднюю включил ПНХ, пёс бандеровский )))Он же ROSTOV SUPER он же Chernyi Lis )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1210

      Andrering87 1 час назад

      Мм... сказал бы лучше что х о х л ы творили во время ВОВ, как они жопу немцам лизали, как они беременным женщинам животы вспарывали, как относились к дружественному(как они говорили) народу и не только!!!
      Про про 90е, 2000е и нынешние время хоть правду б сказал!!! А мы этому не до народу долги прощаем, помогаем! Да на х нужно!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > Andrering87 30 минут назад

      Ну вот еще одна е.б.енашка появилась. КисельТВ ё.п.нутая.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1210

      Andrering87 > Вот оно чё Михалыч 25 минут назад

      Язык свой придержи х о х л о па д л а... прихвостень и жополиз, что раньше что щас как были говном так и остались и это очень очень мягко сказано!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1210

      Andrering87 > Вот оно чё Михалыч 23 минуты назад

      А что правда глаза режет хо х л о пад л а?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1939

      Axe111 1 час назад

      Очень важная инфа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бомбардьё вы сказали ---"Некоторые пользователи создавали фейковые аккаунты, чтобы минусовать с них других пользователей. Мы выявили около 2500 таких ботов за последний месяц и удалили их. Будем постепенно находить остальных ботов – и удалять их тоже."=========Тут ROSTOV SUPER он же Chernyi Lis создали ботов и минусуют с них других пользователей. Вот оно чо....Или у вас другая политика в отношении нациков ?

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +405

      фанат джигурды > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      А про лигейного ты особо не распинался такими комментами.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      ПНХ, пёс бандеровский > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Тупая, вонючая, бандеровская, шлае'6отина, пошёл нах'уй с бомбы

      18
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > ПНХ, пёс бандеровский 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Почему твой ник зарегин только 10 минут назад ? Откуда у тебя за 10 минут семь плюсов ? Боты наплюсовали.

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      ПНХ, пёс бандеровский > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Петушара кастрюлеголовая, я твой селюковский суржик не понимаю

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > ПНХ, пёс бандеровский 49 минут назад

      селюковский====Шо таке селюковский ? Я тока знаю Селюка каторый Дмитро.Дык он щас в Барселоне чой то шукае....А я шо, таки мимо проходе, Я ваще не при делах.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > Вот оно чё Михалыч 43 минуты назад

      Откуда у тебя за 10 минут семь плюсов =====Уже восемнадцать плюсов ! Откуда у тебя за 15 минут восемнадцать плюсов ? С ботов накидал пес шелудивый !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis 2 часа назад

      вы как и этот ******* на майдан выходите за фашизм не идеей а за деньги или от страха!ну и кто одержит верх тупорылые проджаные?идея или временное обогащение со страхом вместе взятом..

      21
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1127

      afw13 2 часа назад

      наверно неслабо ему мячом в голову наприлетало, раз такую чушь несёт, совсем ипанько.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis 2 часа назад

      если у вас есть что то...где то..в смысле правосудия.. то сожгите себя хотя бы до боли..

      29
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis 2 часа назад

      ты епанутый судьбой своей хохол сколько хочешь плюсуй в чате про бандер ..в рейтинге общем ни одного не появится.)

      39
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > Chernyi Lis 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      ROSTOV SUPER ты чо ли ? Узнал тебя, узнал )) Как узнал ? Истерики много у тебя.Со всех своих аккаунтов отвечаешь.Со всех своих ботов минусуешь.По ходу сто минусов понаставил.Вот как ты боишься ПРАВДЫ )))

      -17
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis > Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      ага..как угадал то..вот ты какой..теперь тебе буду верить!

      24
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis > Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      это хотел услышать не умный?)

      25
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > Chernyi Lis 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Значит угадал.)))...А чо ж ты на этот коммент 20 минусов не кидаешь, как на на все мои другие комменты ?

      -16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis > Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      получи! дурак!

      24
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > Chernyi Lis 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прикольно.Как только я узнал тебя ROSTOV SUPER , так ты сразу ЗДЕСЬ меня перестал минусовать.А минусуешь доугие мои комменты.)))

      -16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > Chernyi Lis 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      получи! дурак!=====Это ты про минусы, которые мне кидаешь со всех своих ботов ROSTOV SUPER ? Кидай , мне покуй.Вот тока админы Бомбардье обещали ботов вырубить. Ждем ссс)

      -13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      ПНХ, пёс бандеровский > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Заныл п'идорюга )))))

      17
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > Chernyi Lis 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гыыыы прикольно.....19 минут твоему комменту .А ты ROSTOV SUPER он же Chernyi Lis успел себе плюсиков накидать )))

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      ПНХ, пёс бандеровский > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Чмокай, не отвлекайся

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > Вот оно чё Михалыч 19 минут назад

      ROSTOV SUPER это Chernyi Lis....Со всех своих ботов минусуешьСо всех своих ботов себя плюсуешь. У Chernyi Lis на коммент 40 плюсов.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3796

      vladik12 2 часа назад

      Русофобское ты отродье.

      29
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч > vladik12 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И почему ты до сих пор владик.Ты Владислав, ты взрослый мужчина.Ты уже не ребенок.Не позволяй никому называть тебя владик.Можно коротко Влад, или Слава.

      -23
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis > Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      надолго тебя хватит интересно самим собой разговаривать дурила)))

      28
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1590

      Дедуктор > Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Тю... А ты, оказывается, не полный дегенерат. Очень грамотно человеку подсказал. Что Владиком быть даже в 12 лет уже западло. Влад, Владислав звучит намного и красивей, и круче.
      В общем, Михалыч, действуй именно в таком ключе. Помогай людям. А в политику не лезь. Не твое это. В политике ты сразу себя позиционируешь и как мудак, и как дурак. Да, еще и твоя ублюдочная натура сразу раскрывается. А зачем тебе это?

      16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      ПНХ, пёс бандеровский > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Тебя х'уйлана не спросили

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76045
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru