Экс-игрок «Шахтера» Худжамов: «Идем дружить с Россией? Зачем дружить с тем, кто поубивал много украинцев?»

это что за чурбано хохловское
Бывший вратарь «Шахтера» Рустам Худжамов выразил мнение, что Россия причастна к смертям украинцев. Он не хотел бы, что его страна выстраивала отношения с россиянами.
«Самое действенное с такими людьми – оставить и не трогать. Идем дружить с Россией? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917 по 1990 годы», – считает Худжамов, чьи слова приводит ua.tribuna.com.
- Экс-вратарь – воспитанник киевского «Динамо».
- Сейчас игрок находится без клуба.
- Худжамов с «Шахтером» брал Кубок УЕФА.