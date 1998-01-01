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    Слуцкий: «Дзюба втянулся на то поле, где выиграть у Васи Уткина не может ни один человек в мире»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о конфликте форварда «Зенита» Артема Дзюбы и видеоблогера Василия Уткина.

    – Ты дружишь с Артемом и к Васе нормально относишься. Кто прав, кто виноват? Тезисно, коротко.

    – Это не моя война. Поэтому они, скажем, так... Вася вообще так развлекается, и это его поле деятельности. Он смог втянуть Артема, или Артем втянулся, на то поле, где выиграть у Васи не может ни один человек в мире.

    Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»

    Слуцкий: «Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе»

    Слуцкий – о Головине: «Он может в любой момент перейти в любой европейский топ-клуб»

    Слуцкий: «Шутим в «Рубине», что футбол восстановится одновременно с Тарасовым, учитывая его большие политические связи»

    Слуцкий: «В России только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +311

      Ziklop 5 часов назад

      С Васей соревноваться в говнометании Дзюба не может, не хватает мозга и говна.

      0
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      Рейтинг: +2190

      solodealer 11 часов назад

      100 ПУДОВ!!!)))

      0
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      Рейтинг: +2794

      Борат > solodealer 11 часов назад

      Думаю Вася весит немного побольше ! Гыгы

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      Рейтинг: +2190

      solodealer > Борат 10 часов назад

      Главное, что у Васи объёмнее и тяжёлее мозг)))
      А жиру на скелет всяких зюб нарастает после футбла на раз-два не меньше, а порой ипобольше, чем на профессионально сидящих на жопе мозговедов. Гу-гу))+

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