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  • Слуцкий: «Дзюба втянулся на то поле, где выиграть у Васи Уткина не может ни один человек в мире»

Слуцкий: «Дзюба втянулся на то поле, где выиграть у Васи Уткина не может ни один человек в мире»

11 апреля 2020, 08:20
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о конфликте форварда «Зенита» Артема Дзюбы и видеоблогера Василия Уткина.

– Ты дружишь с Артемом и к Васе нормально относишься. Кто прав, кто виноват? Тезисно, коротко.

– Это не моя война. Поэтому они, скажем, так... Вася вообще так развлекается, и это его поле деятельности. Он смог втянуть Артема, или Артем втянулся, на то поле, где выиграть у Васи не может ни один человек в мире.

Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»

Слуцкий: «Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе»

Слуцкий – о Головине: «Он может в любой момент перейти в любой европейский топ-клуб»

Слуцкий: «Шутим в «Рубине», что футбол восстановится одновременно с Тарасовым, учитывая его большие политические связи»

Слуцкий: «В России только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Слуцкий Леонид Уткин Василий
Комментарии (1)
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Ziklop
1586615359
С Васей соревноваться в говнометании Дзюба не может, не хватает мозга и говна.
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