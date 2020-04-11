Слуцкий: «Дзюба втянулся на то поле, где выиграть у Васи Уткина не может ни один человек в мире»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о конфликте форварда «Зенита» Артема Дзюбы и видеоблогера Василия Уткина.

– Ты дружишь с Артемом и к Васе нормально относишься. Кто прав, кто виноват? Тезисно, коротко.

– Это не моя война. Поэтому они, скажем, так... Вася вообще так развлекается, и это его поле деятельности. Он смог втянуть Артема, или Артем втянулся, на то поле, где выиграть у Васи не может ни один человек в мире.

Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»

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