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    «Зенит» определил десятку лучших своих матчей в РПЛ за последние десять лет

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала видеонарезку из десяти лучших матчей команды в чемпионате России за последние десять лет. Ролик доступен ниже.

    Лучшим зенитовцы признали разгромную победу над «Спартаком» в августе 2012 года. Замкнула десятку домашняя встреча против «Краснодара» (4:0) в декабре 2014 года.

    • «Зенит» сейчас с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Осенью команда вылетела из еврокубков.
    • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии33
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      Рейтинг: +5455

      paracetamol 1 час назад

      Спам - любимый клуп Зенита по получению пипюлей. Мальчики для битья!

      1
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      Рейтинг: +405

      фанат джигурды 3 часа назад

      29-го октября 2017- лучший матч клуба из С-Пб на Распил-Арене.

      -1
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      Рейтинг: +1515

      klim2m 3 часа назад

      А что их считать сочи оренбург))))

      0
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      Рейтинг: +405

      фанат джигурды 3 часа назад

      Вот самый лучший матч клуба из С-Пб за последнее десятилетие:
      https://www.youtube.com/watch?v=iZyGL0CM1P8

      0
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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 4 часа назад

      У Спартака разгромных побед над зенитом побольше наберется. Еще и гостевых как в 2006.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2115

      alarm > Hektor 84 4 часа назад

      cсцук, рыдаю с тарасовского дегенератизма. факты накидай. особенно, по части ваших побед, когда не только у вас был лукойл - но и мы сравнялись по спонсорам. а не то я вспомню, как зенит без газпрома разгромно унизил хрячьё в лужниках в 2004.

      4
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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 > alarm 3 часа назад

      В 1956 спартак в питере отымел твою бомжатню 6:0

      0
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      ...
      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 > alarm 2 часа назад

      В 99 4:1, в 92 4:0, в 89 5:1 в гостях. Продолжать?

      0
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      Рейтинг: +1546

      mamba9090909 > Hektor 84 2 часа назад

      А в 1812, не помнишь?

      1
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      Рейтинг: +2115

      alarm > Hektor 84 1 час назад

      пзд, ну ты и даун.

      1
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      Рейтинг: +4598

      GoldPlayFIFARus9 5 часов назад

      Не понимаю, что спартачи раз за разом делают на зенитовской ветке? Я вот за этот год почти не был ни на какой другой, а если и был, то целью было просто прочтение информации, без провокаций и оскорблений. У вас что, какой-то комплекс неполноценности?
      И при чём тут судьи? С головой гляжу совсем беда, там просто в одну калитку по 5-0 разнос Спартака, а у них всё равно судьи виноваты. Господа, вам лечиться надо

      3
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      ...
      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 > GoldPlayFIFARus9 4 часа назад

      А что на спартаковской ветке делают конченые дебилы типа бората, аларма, литейного, фрола и пьяногохоровода? Как только что то о Спартаке вот они нарисовались. И полилось говно по трубам.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4598

      GoldPlayFIFARus9 > Hektor 84 4 часа назад

      Слушай, по-моему, очевидно, что они просто занимаются троллингом, точно также, как и их "коллеги", троллят на ветке Зенита. Я же говорю про обычных пользователей.

      2
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      ...
      Рейтинг: +19517

      пьяныйхоровод > Hektor 84 4 часа назад

      Мне до вас дела нет никакого . Я бы там и не писал ничего , кабы всякие шакалы Зенит говном не поливали . Если я конченый дебил , то ты то кто ? По всему никак не лучше меня .

      2
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      ...
      Рейтинг: +405

      фанат джигурды > GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Можешь хоть обминусоваться, а про 5-й канал ты тогда так и не ответил!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4598

      GoldPlayFIFARus9 > фанат джигурды 54 минуты назад

      Ты что-то спрашивал про 5-й канал? Ну давай поговорим, напиши в чём суть вопроса

      0
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      ...
      Рейтинг: +405

      фанат джигурды > GoldPlayFIFARus9 47 минут назад

      https://bombardir.ru/news/601316#comments

      0
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      ...
      Рейтинг: +405

      фанат джигурды > GoldPlayFIFARus9 46 минут назад

      А это, если не найдёшь или не захочешь искать.

      А я утверждаю, что в 94-м и 95-м годах Пятый канал показывал даже в Калуге. И я самолично видел домашние матчи с Дружбой (0:2), Шинником (0:0), Луч победили 2:0, и С Соколом много забили счёт не помню, 4:1 вроде или 5:2. Потом этот канал из калужского вещания пропал лет на 5. А в конце нулевых- мне не до футбола было: армия, женщины, работа постоянная почти без выходных..

      0
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      ...
      Рейтинг: +4598

      GoldPlayFIFARus9 > фанат джигурды 28 минут назад

      Ну и? В чём суть вопроса-то?

      0
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      Рейтинг: +405

      фанат джигурды > GoldPlayFIFARus9 27 минут назад

      Ты утверждаешь, что такого не было.
      Ты уверен???

      0
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      Рейтинг: +4598

      GoldPlayFIFARus9 > фанат джигурды 5 минут назад

      Не было чего? Показа этих матчей? Понятия не имею, может быть и были. Где я утверждал что этих матчей не было?
      Я говорил, что матчи Зенита практически не транслировались. В начале 00-х, и в конце 90-х так точно. Матчи Зенита стали показываться только ближе к концу 00-х. С 07-08 года примерно, где можно было увидеть хотя бы часть матчей в ЧР + КУЕФА. И то, далеко не все. До этого матчей Зенита практически не было в эфире, и это факт.
      Скопирую даже свои слова: "если что-то и было, то в записи с каким-нибудь Черноморцем и то на следующий день, и то ни к селу ни к городу 1-2 матча за сезон."

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      Рейтинг: +2794

      Борат 5 часов назад

      Пищевики, жду ваших минусов !
      Так мне стыдно за ваших рылов !
      Гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2794

      Борат 5 часов назад

      Я никогда не устану повторять...
      Ну а рылы никогда не устанут стоять в коленно-локтевой !!! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +2794

      Борат 5 часов назад

      В Питере пять ! В Питере пять ! В Питере тире ПЯТЬ !!!
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +2794

      Борат 5 часов назад

      Что ни говори, а лучший праздник это свино*б ! Гыгы

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