«Зенит» определил десятку лучших своих матчей в РПЛ за последние десять лет

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видеонарезку из десяти лучших матчей команды в чемпионате России за последние десять лет. Ролик доступен ниже.

Лучшим зенитовцы признали разгромную победу над «Спартаком» в августе 2012 года. Замкнула десятку домашняя встреча против «Краснодара» (4:0) в декабре 2014 года.