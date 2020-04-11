Уткин – о сравнении «Зенита» с «Баварией»: «Немцы покупают игроков по рыночной цене и не живут административным ресурсом»

Видеоблогер и журналист Василий Уткин объяснил, почему некорректно сравнивать «Баварию» и «Зенит», несмотря на трансферную политику мюнхенцев, предусматривающую переманивание игроков из клубов-конкурентов.

«Ничего империезлого в «Баварии» нет, потому что она игроков покупает по рыночной цене и продает тоже. И живет этим, а не административным ресурсом. Да, она покупает, потому что может, а клубам, которые продают, остаются деньги, и они могут на них снова искать футболиста, вставлять его в игру, давать прогрессировать и, очень может быть, побеждать «Баварию». Вот очень простая разница.

«Зенит» делает Империей зла не то, что он богаче всех, а то, что он срал на всех и в любую секунду может просто перевернуть стул и сделать все по-своему, наплевав на все законы. Вот что делает «Зенит» Империей зла», – сказал Уткин.