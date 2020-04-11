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  • Уткин – о сравнении «Зенита» с «Баварией»: «Немцы покупают игроков по рыночной цене и не живут административным ресурсом»

Уткин – о сравнении «Зенита» с «Баварией»: «Немцы покупают игроков по рыночной цене и не живут административным ресурсом»

11 апреля 2020, 11:53
19

Видеоблогер и журналист Василий Уткин объяснил, почему некорректно сравнивать «Баварию» и «Зенит», несмотря на трансферную политику мюнхенцев, предусматривающую переманивание игроков из клубов-конкурентов.

«Ничего империезлого в «Баварии» нет, потому что она игроков покупает по рыночной цене и продает тоже. И живет этим, а не административным ресурсом. Да, она покупает, потому что может, а клубам, которые продают, остаются деньги, и они могут на них снова искать футболиста, вставлять его в игру, давать прогрессировать и, очень может быть, побеждать «Баварию». Вот очень простая разница.

«Зенит» делает Империей зла не то, что он богаче всех, а то, что он срал на всех и в любую секунду может просто перевернуть стул и сделать все по-своему, наплевав на все законы. Вот что делает «Зенит» Империей зла», – сказал Уткин.

  • «Зенит» – действующий чемпион России.
  • «Бавария» выигрывала Бундеслигу на протяжении последних семи сезонов.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Бавария Уткин Василий
Комментарии (19)
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Ziklop
1586597666
Бавария как и Зенит всех скупает в стране и часто не по рыночной цене.
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Viper for CSKA
1586599200
Бавария - частный клуб, который ежегодно получает прибыль, выигрывает титулы, в том числе 5 ЛЧ/КЧ, сама построила свой постоянно заполняющийся стадион, воспитала мировых звезд экстра класса, чемпионов мира таких как Лам, Швайни, Мюллеры, Беккенбауэр и многие другие, а также подняла на топ уровень десятки игроков, которых покупала молодыми. Это и Рибери, и Киммих, и Нойер, и те же Кан и Герд Мюллер, а также куча других футболистов. Смешно такого гранда сравнивать с Зенитом хоть по каким-то показателям. В Питере могут гордиться Аршавиным или Кержом, но это близко не тот уровень, как и трофеи, которые Зенит, выигрывал нельзя сравнивать с трофеями баварцев. И всё это на халявном стадионе и с гос деньгами, а возможно и реальным админресурсом. История Быстрова достаточно красноречива (хотя конечно возможно, что все-все врут, и есть глобальный заговор против бедненького Зенита) О чём здесь вообще говорить.
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кто там
1586600054
Покупает бавария? по моему этот немецкий недоклуб настраивает игроков чужих команд не пролевать контракты, а потом их уводит.
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valkam72
1586603053
Короче, позор сениту.
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VVM1964
1586606164
«Зенит» делает Империей зла не то, что он богаче всех, а то, что он срал на всех и в любую секунду может просто перевернуть стул и сделать все по-своему, наплевав на все законы. Вот что делает «Зенит» Империей зла» - это должно стать лозунгом синебелоголубых ))))))
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Garrincha58
1586609037
а ты Уткин нажрал харю не за счёт ли гос.бюджета?
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raritet
1586609854
Зачем сравнивать несравнимое, господин Уткин. В те ,далекие годы, когда Бавария была и брэндом , просто клубом, победителем европейских турниров, не то что Зенит, а вообще весь советский футбол жил на копейки ,я имею ввиду футболистов. По крайней мере , мой брат, ныне живущий в Германии, получал конечно много , по сравнению с преподавателем, врачом и питание было бесплатное и отменное , и сборы были , в основном в Сочи. Но тем не менее , это были копейки в сравнении с зарплатами футболистов Баварии. За это время, пока что-то менялось на Руси: перестройка, родился некто Уткин, многое в футболе быстро изменится не может- в любом деле, и футбол не исключение , важна постепенность . Все то, что мы видим , происходящее с футболом в России, было и во всех других странах, только там не было Василия Уткина и потому не кому было писать , что Бавария- Империя Зла. Любой другой клуб, имеющий большие финансовые возможности на данный период времени, можно так окрестить. Здесь важнее понять , что причина всего Мотивация, то есть деньги. Футболист хочет денег и не всегда может дать точную оценку своим действиям. Потому лавка Зенита большая и на ней , по мнению многих гибнут таланты. Фактически же , люди присели в очередь . За деньгами. Не о талантах речь. И не о Империи Зла...
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SLADE2019
1586614800
Зенит - г...о!!!
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3a zenit
1586621210
с похмела писал васятко,да заберите его уже в дурку!
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paracetamol
1586628390
Посмотри на спонсоров свиней. Кидают деньги пачками, а воз и ныне там! Вот уже где империя зла, хофнюк!
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