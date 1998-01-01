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    Уткин – о сравнении «Зенита» с «Баварией»: «Немцы покупают игроков по рыночной цене и не живут административным ресурсом»

    Видеоблогер и журналист Василий Уткин объяснил, почему некорректно сравнивать «Баварию» и «Зенит», несмотря на трансферную политику мюнхенцев, предусматривающую переманивание игроков из клубов-конкурентов.

    «Ничего империезлого в «Баварии» нет, потому что она игроков покупает по рыночной цене и продает тоже. И живет этим, а не административным ресурсом. Да, она покупает, потому что может, а клубам, которые продают, остаются деньги, и они могут на них снова искать футболиста, вставлять его в игру, давать прогрессировать и, очень может быть, побеждать «Баварию». Вот очень простая разница.

    «Зенит» делает Империей зла не то, что он богаче всех, а то, что он срал на всех и в любую секунду может просто перевернуть стул и сделать все по-своему, наплевав на все законы. Вот что делает «Зенит» Империей зла», – сказал Уткин.

    • «Зенит» – действующий чемпион России.
    • «Бавария» выигрывала Бундеслигу на протяжении последних семи сезонов.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии21
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      Рейтинг: +5455

      paracetamol 1 час назад

      Посмотри на спонсоров свиней. Кидают деньги пачками, а воз и ныне там! Вот уже где империя зла, хофнюк!

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      Рейтинг: +3791

      3a zenit 3 часа назад

      с похмела писал васятко,да заберите его уже в дурку!

      0
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      Рейтинг: +1238

      ААМ 5 часов назад

      В России ВСЕ клубы сидят на шее государства, в том числе и СПАМ - Нефтяник Москва. При таких ценах на билеты и н ТВ-трансляции иначе быть не может. Народ на слишком беден, что платить по-европейски без европейской зарплаты. А Уткин просто глупое трепло, по любому поводу делающее умное лицо, что у него не получается

      0
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      Рейтинг: +204

      SLADE2019 5 часов назад

      Зенит - г...о!!!

      -1
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      Рейтинг: +1238

      ААМ > SLADE2019 5 часов назад

      Если Зенит - г...о!! То почему от тебя такой запах???

      1
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      Рейтинг: +19517

      пьяныйхоровод 6 часов назад

      Ну если проецировать всё на произведение Дж. Лукаса то Василиска Дудкина - это Джабба Хатт , а Канделачка - принцесса Лея . Так что жирному слизню скоро капут и от кого понятно .

      -1
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      Рейтинг: +2369

      raritet 6 часов назад

      Зачем сравнивать несравнимое, господин Уткин. В те ,далекие годы, когда Бавария была и брэндом , просто клубом, победителем европейских турниров, не то что Зенит, а вообще весь советский футбол жил на копейки ,я имею ввиду футболистов. По крайней мере , мой брат, ныне живущий в Германии, получал конечно много , по сравнению с преподавателем, врачом и питание было бесплатное и отменное , и сборы были , в основном в Сочи. Но тем не менее , это были копейки в сравнении с зарплатами футболистов Баварии. За это время, пока что-то менялось на Руси: перестройка, родился некто Уткин, многое в футболе быстро изменится не может- в любом деле, и футбол не исключение , важна постепенность . Все то, что мы видим , происходящее с футболом в России, было и во всех других странах, только там не было Василия Уткина и потому не кому было писать , что Бавария- Империя Зла. Любой другой клуб, имеющий большие финансовые возможности на данный период времени, можно так окрестить. Здесь важнее понять , что причина всего Мотивация, то есть деньги. Футболист хочет денег и не всегда может дать точную оценку своим действиям. Потому лавка Зенита большая и на ней , по мнению многих гибнут таланты. Фактически же , люди присели в очередь . За деньгами. Не о талантах речь. И не о Империи Зла...

      2
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      Рейтинг: +10267

      Garrincha58 7 часов назад

      а ты Уткин нажрал харю не за счёт ли гос.бюджета?

      2
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      Рейтинг: +22659

      VVM1964 7 часов назад

      «Зенит» делает Империей зла не то, что он богаче всех, а то, что он срал на всех и в любую секунду может просто перевернуть стул и сделать все по-своему, наплевав на все законы. Вот что делает «Зенит» Империей зла» - это должно стать лозунгом синебелоголубых ))))))

      0
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      Рейтинг: +405

      фанат джигурды > VVM1964 3 часа назад

      Добрый вечер.

      Слышал, что ты знаешь где бан оспаривать...
      Просвети, пожалуйста, если не трудно.

      0
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      Рейтинг: +799

      Benifacto 7 часов назад

      все так...

      0
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      Рейтинг: +147

      valkam72 8 часов назад

      Короче, позор сениту.

      -1
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