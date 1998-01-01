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    Журналист Скира: приоритет Погба – возвращение в «Ювентус»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус».

    По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, француз твердо намерен сменить команду летом и переход в туринский клуб является для него приоритетом.

    «Ювентус» уже начал работу над возвращением хавбека, в частности, налажен контакт с его агентом Мино Райолой.

    • На победителя ЧМ-2018 также претендует «Реал».
    • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и забил 34 гола в 178 матчах.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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