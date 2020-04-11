Журналист Скира: приоритет Погба – возвращение в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус».

По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, француз твердо намерен сменить команду летом и переход в туринский клуб является для него приоритетом.

«Ювентус» уже начал работу над возвращением хавбека, в частности, налажен контакт с его агентом Мино Райолой.