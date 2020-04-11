Журналист Скира: приоритет Погба – возвращение в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус».
По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, француз твердо намерен сменить команду летом и переход в туринский клуб является для него приоритетом.
«Ювентус» уже начал работу над возвращением хавбека, в частности, налажен контакт с его агентом Мино Райолой.
- На победителя ЧМ-2018 также претендует «Реал».
- Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
- Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и забил 34 гола в 178 матчах.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.