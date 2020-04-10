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    Чорлука подтвердил сокращение зарплат игроков «Локомотива» на 40%

    Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука сделал заявление о решении футболистов команды пойти на уменьшение своих окладов в условиях пандемии коронавируса.

    «Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран. Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы.

    Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах. Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона», – сказал Чорлука.

    • Изначально игроки отказывались сокращать зарплаты.
    • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Чемпионат из-за пандемии приостановлен до 31 мая.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    10.04.2020 16:18
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