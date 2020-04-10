Чорлука подтвердил сокращение зарплат игроков «Локомотива» на 40%

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука сделал заявление о решении футболистов команды пойти на уменьшение своих окладов в условиях пандемии коронавируса.

«Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран. Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы.

Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах. Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона», – сказал Чорлука.