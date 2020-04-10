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    «СЭ»: владелец «Монако» пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю

    Пермский краевой фонд социальной поддержки, который занимается сбором средств на борьбу с пандемией коронавируса, получил транш от владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

    По информации «СЭ», речь идет о 80 миллионах рублей.

    Сообщается, что деньги пойдут на закупку средств защиты, оборудования и медикаментов.

    • Рыболовлев – уроженец Перми.
    • Прежде чем заняться своим бизнесом, он работал врачом в реанимации.
    • Контрольный пакет акций «Монако» предприниматель выкупил в 2011 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2020 15:42
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9702

      Cules2013 7 часов назад

      В Пермском крае 45 заболевших и 3 умерших на 2,6 млн человек. Куда уйдут эти 80 млн? Кому в карман?

      0
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      Рейтинг: +39085

      portero 9 часов назад

      вернул в край одну тысчную награбленного, как бы вывез миллиарды.

      2
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      Рейтинг: +9

      ovchinnikovrustam 11 часов назад


      Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ===---- https://cutt.us/0C8KU

      0
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      Рейтинг: +1174

      житель СПб 11 часов назад

      Может, Амкар возродить удастся? Очень самобытная команда была.

      0
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      Рейтинг: +246

      GreyDM 12 часов назад

      Хороший поступок, но на фонды мало надежды, растащат ведь....эх, вот ведь набегут чинуши со своим:"Мы знаем ,как средства распределить", и что там на борьбу с пандемией останется-хрен его знает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +950

      Semushkin Roman Valerievi 13 часов назад

      Роман Абрамович, Вы же жили в Коми! Помогите краю, в котором Вы выросли! Благодаря нашим благам, в том числе, вы поднялись. p.s. старался помягче написать

      4
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      Рейтинг: +10138

      KLIM777 14 часов назад

      Достойный поступок, но мог бы помочь сохранить Амкар.

      4
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      Рейтинг: +786

      Benifacto 15 часов назад

      а все остальные олигархи подохли у нас походу....

      2
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      Рейтинг: +14131

      bset > Benifacto 14 часов назад

      Бизнесмены понимают, что деньги нужно не только брать, но и отдавать, поэтому для них нормальная практика - заниматься благотворительностью. А для тех, кому внезапно свалилась куча денег, например, от внезапной приватизации, либо друг внезапно дорвался до власти, те делиться не привыкли.

      8
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      Рейтинг: +10622

      vladimir-7 > bset 10 часов назад

      Они не только делиться, но и помочь людям, которых
      они обкрадывают, не желают совсем.

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