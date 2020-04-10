«СЭ»: владелец «Монако» пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю

Пермский краевой фонд социальной поддержки, который занимается сбором средств на борьбу с пандемией коронавируса, получил транш от владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

По информации «СЭ», речь идет о 80 миллионах рублей.

Сообщается, что деньги пойдут на закупку средств защиты, оборудования и медикаментов.