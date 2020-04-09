Агент Нсаме – об интересе «Краснодара» и «Локомотива»: «Россия – не наш главный приоритет»

Пол Шианчи, агент нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме, отреагировал на слухи о жалении «Локомотива» и «Краснодара» подписать его клиента.

«Многие российские клубы проявляют интерес к Нсаме, но на моем столе нет конкретных предложений. Россия – не наш главный приоритет. Готов ли Нсаме покинуть «Янг Бойз»? Слишком рано говорить об этом, пока весь мир закрыт из-за пандемии», – сказал агент.