Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Агент Нсаме – об интересе «Краснодара» и «Локомотива»: «Россия – не наш главный приоритет»

    Пол Шианчи, агент нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме, отреагировал на слухи о жалении «Локомотива» и «Краснодара» подписать его клиента.

    «Многие российские клубы проявляют интерес к Нсаме, но на моем столе нет конкретных предложений. Россия – не наш главный приоритет. Готов ли Нсаме покинуть «Янг Бойз»? Слишком рано говорить об этом, пока весь мир закрыт из-за пандемии», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Нсаме забил 24 гола и сделал четыре ассиста в 32 матчах за «Янг Бойз».
    • Рыночная стоимость камерунца – 4,5 миллиона евро.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2020 21:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5451

      paracetamol 11 часов назад

      Вот так вот, на африканской помойке побираемся, а помоечные от нас нос воротят. Дожили, мля!

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76005
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru