Агент Нсаме – об интересе «Краснодара» и «Локомотива»: «Россия – не наш главный приоритет»

Пол Шианчи, агент нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме, отреагировал на слухи о жалении «Локомотива» и «Краснодара» подписать его клиента.
«Многие российские клубы проявляют интерес к Нсаме, но на моем столе нет конкретных предложений. Россия – не наш главный приоритет. Готов ли Нсаме покинуть «Янг Бойз»? Слишком рано говорить об этом, пока весь мир закрыт из-за пандемии», – сказал агент.
- В текущем сезоне Нсаме забил 24 гола и сделал четыре ассиста в 32 матчах за «Янг Бойз».
- Рыночная стоимость камерунца – 4,5 миллиона евро.
Источник: Sport24