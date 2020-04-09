«Локомотив» и «Краснодар» претендуют на форварда «Янг Бойз» Нсаме. Он забил 24 гола в этом сезоне

Так-то забивной, хотя Хенти и Шкулетич тоже в своих чемпионатах были забивными... Шкулетич всё-таки пользу приносил.
Вот камерунцев в Локомотиве не помню...
Сенегальцы хорошо играли недавно.
Нападающий «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме может продолжить карьеру в России.
Как сообщает журналист Ману Лоньон, на 26-летнего камерунца претендуют «Локомотив» и «Краснодар». Оба клуба уже сделали предложение по форварду.
Швейцарцы рассчитывают получить от продажи игрока 15 миллионов евро. В этом сезоне Нсаме забил 24 гола в 29 матчах.
Krasnodar et le Lokomotiv Moscou auraient déposé des offres pour Jean– Pierre Nsame ( Attaquant / YB Berne) auteur de 18 buts en 23 matches cette saison.Autour de 15M € . pic.twitter.com/0fr9WMmR8j— Manu (@ManuLonjon) April 9, 2020
Ману Лоньон – журналист Eurosport. Количество подписчиков в его твиттере – больше 70 тысяч.