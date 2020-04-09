Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на форварда «Янг Бойз» Нсаме. Он забил 24 гола в этом сезоне

    Нападающий «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме может продолжить карьеру в России.

    Как сообщает журналист Ману Лоньон, на 26-летнего камерунца претендуют «Локомотив» и «Краснодар». Оба клуба уже сделали предложение по форварду.

    Швейцарцы рассчитывают получить от продажи игрока 15 миллионов евро. В этом сезоне Нсаме забил 24 гола в 29 матчах.

    Источник: Твиттер Ману Лоньона

    Ману Лоньон – журналист Eurosport. Количество подписчиков в его твиттере – больше 70 тысяч.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2020 16:41
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +392

      фанат джигурды 15 часов назад

      Так-то забивной, хотя Хенти и Шкулетич тоже в своих чемпионатах были забивными... Шкулетич всё-таки пользу приносил.


      Вот камерунцев в Локомотиве не помню...
      Сенегальцы хорошо играли недавно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4720

      Lester84 15 часов назад

      Новый Думбия будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4556

      alp 17 часов назад

      а нсама так и рвется в рпл , ага..

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76005
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru