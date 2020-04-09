«Локомотив» и «Краснодар» претендуют на форварда «Янг Бойз» Нсаме. Он забил 24 гола в этом сезоне

Нападающий «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме может продолжить карьеру в России.

Как сообщает журналист Ману Лоньон, на 26-летнего камерунца претендуют «Локомотив» и «Краснодар». Оба клуба уже сделали предложение по форварду.

Швейцарцы рассчитывают получить от продажи игрока 15 миллионов евро. В этом сезоне Нсаме забил 24 гола в 29 матчах.