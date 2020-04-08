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Живоглядов – о Гончаренко: «В тактике очень сильный спец»

8 апреля 2020, 13:50
3

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказал мнение о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко, под руководством которого он играл в «Уфе».

«В тактике Гончаренко очень сильный спец. Виктор Михалыч много со мной разговаривал, объяснял, присылал нарезки, как играет лучшая оборона в мире. Тогда он считал таковой защиту сборной Италии при Антонио Конте — этот тренер одним из первых стал играть в три центральных защитника. Итальянцы в 2016-м как раз дошли до четвертьфинала Евро. Гончаренко видел меня на позиции правого центрального защитника и показывал, как нужно совершать перестроения на примере Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи.

Виктор Михалыч считал, что разбитые вещи — плохая примета. Когда только пришел в «Уфу», у клубного автобуса было стекло треснуто. Гончаренко только это увидел, сразу сказал: «Замените!». Помню, у одного из ребят на теории перед кубковым матчем с «Ахматом» зазвонил будильник. Реакция Гончаренко: «Вышел отсюда!»

Гончаренко приглашал меня в ЦСКА? Насколько я знаю, интерес от клуба и правда был, меня хотели видеть меня в команде. Дальше переговоры шли уже на уровне клубов, но всех деталей я не знаю. Но все, что ни делается, — к лучшему», — сказал Живоглядов.

  • Живоглядов перешел в «Локомотив» из «Уфы» за 2 миллиона евро.
  • В этом сезоне он провел 10 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Живоглядов Дмитрий Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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кто там
1586343234
Ага. Тактик прямо мечта.
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Соарес
1586358378
сам хочешь играть у шпалыча ,а лижешь гончару руководство локо должно задуматься
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general.lizyukov
1586374886
Серьезно?! Чож тогда проигрывает середнякам?
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