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    Рыжиков: «Было желание перейти в «Спартак», но все решил разговор с Бердыевым»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков вспомнил о том, что он был близок к переходу в «Спартак», но в итоге отказал москвичам.

    «Осознаю, что «Спартак» – самый большой клуб. С героической историей... Да, был такой вариант, была названа сумма, пришло трансферное письмо. Но все решил разговор с Бердыевым.

    Вся эта тягомотина с переходом длилась где-то две недели, я чувствовал себя в это время не в своей тарелке. Вроде и болел за «Спартак» в детстве... Потом следил за ними, а команда Романцева – вообще лучшая в России. Папа болел за «Спартак», да и вся семья. Желание перейти было.

    Но Бердыев выполнил все пожелания мои и агента. И я решил, что не стоит уходить от тех людей, которые тебе доверили и которые попросили остаться, помочь. Не только я дал многое «Рубину», но и «Рубин» мне.

    Возможно, потом пожалею. Но пока... Мы выиграли Суперкубок, Кубок... Я 10 прекрасных лет отыграл в Казани. Пока все устраивает. А в «Спартак» пришел другой вратарь – Андрей Дикань, у него тоже все хорошо получилось», – сказал Рыжиков.

    39-летний Рыжиков: «Хотел бы поиграть в Европе. Возможно, в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет?»

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2020 23:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 апреля 2020, 18:33

      Хороший вратарь,который много сделал для Рубина. А то что не перешел в Спартак -значит не судьба.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 7 апреля 2020, 00:47

      Ну и правильно.Ты не плохо в Рубине по пылил, в то время как в Спартаке Дикань класс показывал.Так что жалеть смысла нет.Всё путём.

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