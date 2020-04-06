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  • Рыжиков: «Было желание перейти в «Спартак», но все решил разговор с Бердыевым»

Рыжиков: «Было желание перейти в «Спартак», но все решил разговор с Бердыевым»

6 апреля 2020, 23:54
2

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков вспомнил о том, что он был близок к переходу в «Спартак», но в итоге отказал москвичам.

«Осознаю, что «Спартак» – самый большой клуб. С героической историей... Да, был такой вариант, была названа сумма, пришло трансферное письмо. Но все решил разговор с Бердыевым.

Вся эта тягомотина с переходом длилась где-то две недели, я чувствовал себя в это время не в своей тарелке. Вроде и болел за «Спартак» в детстве... Потом следил за ними, а команда Романцева – вообще лучшая в России. Папа болел за «Спартак», да и вся семья. Желание перейти было.

Но Бердыев выполнил все пожелания мои и агента. И я решил, что не стоит уходить от тех людей, которые тебе доверили и которые попросили остаться, помочь. Не только я дал многое «Рубину», но и «Рубин» мне.

Возможно, потом пожалею. Но пока... Мы выиграли Суперкубок, Кубок... Я 10 прекрасных лет отыграл в Казани. Пока все устраивает. А в «Спартак» пришел другой вратарь – Андрей Дикань, у него тоже все хорошо получилось», – сказал Рыжиков.

39-летний Рыжиков: «Хотел бы поиграть в Европе. Возможно, в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет?»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Рыжиков Сергей Бердыев Курбан
Комментарии (2)
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vka1970
1586209651
Ну и правильно.Ты не плохо в Рубине по пылил, в то время как в Спартаке Дикань класс показывал.Так что жалеть смысла нет.Всё путём.
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zigbert
1586273638
Хороший вратарь,который много сделал для Рубина. А то что не перешел в Спартак -значит не судьба.
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