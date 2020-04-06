39-летний Рыжиков: «Хотел бы поиграть в Европе. Возможно, в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет?»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о желании попробовать свои силы в европейском клубе.

«Ограничений по дальнейшей карьере никаких не ставлю. У меня контракт с Самарой до 31 мая. Желание играть есть, здоровье тоже. Осталось показывать соответствующую игру. Мне нравится тренироваться, играть. Я люблю футбол, это самое главное. Хочется быть примером для ребят в команде. Моя мотивация – любовь к футболу и понимание, что это может уйти.

Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге, а в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет? Если я хочу свою жизнь после окончания карьеры связать с футболом (а я хочу стать тренером), то хотелось бы посмотреть, как там все устроено. Когда меня вызывали в сборную, старался поспрашивать у Погребняка, Билялетдинова – а как там. Совсем по-другому, вот как там», – сказал Рыжиков.