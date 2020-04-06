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    39-летний Рыжиков: «Хотел бы поиграть в Европе. Возможно, в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет?»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о желании попробовать свои силы в европейском клубе.

    «Ограничений по дальнейшей карьере никаких не ставлю. У меня контракт с Самарой до 31 мая. Желание играть есть, здоровье тоже. Осталось показывать соответствующую игру. Мне нравится тренироваться, играть. Я люблю футбол, это самое главное. Хочется быть примером для ребят в команде. Моя мотивация – любовь к футболу и понимание, что это может уйти.

    Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге, а в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет? Если я хочу свою жизнь после окончания карьеры связать с футболом (а я хочу стать тренером), то хотелось бы посмотреть, как там все устроено. Когда меня вызывали в сборную, старался поспрашивать у Погребняка, Билялетдинова – а как там. Совсем по-другому, вот как там», – сказал Рыжиков.

    • В сентябре голкиперу исполнится 40 лет.
    • В текущем сезоне Рыжиков пропустил 22 гола в 19 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2020 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 апреля 2020, 14:47

      Сирожа, эстонцев в роду не было? :О
      Что-то ты очень вовремя вспомнил об это. Там ведь, в Сегунде, прям толпы страждущих взять средненького вратаря 40 лет в командую

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      Рейтинг: +269

      Vseok 6 апреля 2020, 23:40

      Эх,Серега,опоздал ты,лет на 20

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