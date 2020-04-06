Кержаков – о лучших форвардах РПЛ: «Комличенко, Кокорин, Дзюба и Шомуродов»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, каких форвардов он считает сильнейшими в РПЛ на сегодняшний день.

«Мне нравится Комличенко, но он пока немного сыграл. Его поставим четвертым. Но по потенциалу он очень сильный. А так Кокорин, Дзюба, Шомуродов«, – сказал Кержаков.