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  • Кержаков – о лучших форвардах РПЛ: «Комличенко, Кокорин, Дзюба и Шомуродов»

Кержаков – о лучших форвардах РПЛ: «Комличенко, Кокорин, Дзюба и Шомуродов»

6 апреля 2020, 19:47
3

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, каких форвардов он считает сильнейшими в РПЛ на сегодняшний день.

«Мне нравится Комличенко, но он пока немного сыграл. Его поставим четвертым. Но по потенциалу он очень сильный. А так Кокорин, Дзюба, Шомуродов«, – сказал Кержаков.

  • В текущем сезоне Комличенко провел за «Динамо» три матча и отличился одним голом.
  • В активе Кокорина три забитых мяча и один ассист в четырех играх в составе «Сочи».
  • На счету Дзюбы 28 поединков за «Зенит» и 15+12 по системе «гол+пас».
  • Шомуродов принял участие в 24 встречах «Ростова», забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Кержаков Александр Кокорин Александр Комличенко Николай Шомуродов Эльдор
Комментарии (3)
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Hektor 84
1586193512
Пиарят шлюбу и кокошку
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New Life
1586195522
Те, кто больше кержаковит, тот и лучший.))
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Граф2019
1586229635
лучшие!!! ты и два ишака...
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