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    Кержаков – о лучших форвардах РПЛ: «Комличенко, Кокорин, Дзюба и Шомуродов»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, каких форвардов он считает сильнейшими в РПЛ на сегодняшний день.

    «Мне нравится Комличенко, но он пока немного сыграл. Его поставим четвертым. Но по потенциалу он очень сильный. А так Кокорин, Дзюба, Шомуродов«, – сказал Кержаков.

    • В текущем сезоне Комличенко провел за «Динамо» три матча и отличился одним голом.
    • В активе Кокорина три забитых мяча и один ассист в четырех играх в составе «Сочи».
    • На счету Дзюбы 28 поединков за «Зенит» и 15+12 по системе «гол+пас».
    • Шомуродов принял участие в 24 встречах «Ростова», забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2020 19:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 7 апреля 2020, 06:20

      лучшие!!! ты и два ишака...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 6 апреля 2020, 23:12

      Дзюба лучший форвард РПЛ???
      На безрыбье и рак рыба...

      2
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      Рейтинг: +940

      New Life 6 апреля 2020, 20:52

      Те, кто больше кержаковит, тот и лучший.))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 20:18

      Пиарят шлюбу и кокошку

      2
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