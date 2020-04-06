Кержаков – о лучших форвардах РПЛ: «Комличенко, Кокорин, Дзюба и Шомуродов»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, каких форвардов он считает сильнейшими в РПЛ на сегодняшний день.
«Мне нравится Комличенко, но он пока немного сыграл. Его поставим четвертым. Но по потенциалу он очень сильный. А так Кокорин, Дзюба, Шомуродов«, – сказал Кержаков.
- В текущем сезоне Комличенко провел за «Динамо» три матча и отличился одним голом.
- В активе Кокорина три забитых мяча и один ассист в четырех играх в составе «Сочи».
- На счету Дзюбы 28 поединков за «Зенит» и 15+12 по системе «гол+пас».
- Шомуродов принял участие в 24 встречах «Ростова», забил 11 голов и сделал семь результативных передач.
Источник: «Спорт-Экспресс»