Роналдиньо записал обращение из тюрьмы вместе с экс-полицейским, арестованным за участие в ОПГ

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо, который был арестован в Парагвае по подозрению в подделке документов, из тюрьмы записал видеообращение вместе с приятелем по имени Пабло.

Пабло Сезар Мораес – бывший полицейский, который находится под арестом с сентября 2019 года. Его взяли под стражу по подозрению в участии в ОПГ, состоящей из девяти полицейских, которые «крышевали» торговцев наркотиками в Парагвае, сообщает Globoesporte.

«Привет всем, привет семье Мораеса! Я здесь со своим товарищем по команде, моим нападающим Пабло. Он играет очень хорошо. У нас грозный тандем на поле! Скоро мы вновь сыграем», – сказал Роналдиньо.

Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».

В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».

Игрок завершил карьеру в 2015 году.

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