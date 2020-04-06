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  • Роналдиньо записал обращение из тюрьмы вместе с экс-полицейским, арестованным за участие в ОПГ

Роналдиньо записал обращение из тюрьмы вместе с экс-полицейским, арестованным за участие в ОПГ

6 апреля 2020, 18:50
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Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо, который был арестован в Парагвае по подозрению в подделке документов, из тюрьмы записал видеообращение вместе с приятелем по имени Пабло.

Пабло Сезар Мораес – бывший полицейский, который находится под арестом с сентября 2019 года. Его взяли под стражу по подозрению в участии в ОПГ, состоящей из девяти полицейских, которые «крышевали» торговцев наркотиками в Парагвае, сообщает Globoesporte.

«Привет всем, привет семье Мораеса! Я здесь со своим товарищем по команде, моим нападающим Пабло. Он играет очень хорошо. У нас грозный тандем на поле! Скоро мы вновь сыграем», – сказал Роналдиньо.

  • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
  • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
  • Игрок завершил карьеру в 2015 году.

Marca: суд отказал Роналдиньо в освобождении под залог в 1,6 миллиона

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Globoesporte
Бразилия Бразилия Роналдиньо
Комментарии (3)
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El_Chori
1586191600
Как. Б#@?*. Такое. Могло. Произойти?
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zigbert
1586268552
По нему видно что заключение вряд ли исправит его поведение.
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