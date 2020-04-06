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    Роналдиньо записал обращение из тюрьмы вместе с экс-полицейским, арестованным за участие в ОПГ

    Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо, который был арестован в Парагвае по подозрению в подделке документов, из тюрьмы записал видеообращение вместе с приятелем по имени Пабло.

    Пабло Сезар Мораес – бывший полицейский, который находится под арестом с сентября 2019 года. Его взяли под стражу по подозрению в участии в ОПГ, состоящей из девяти полицейских, которые «крышевали» торговцев наркотиками в Парагвае, сообщает Globoesporte.

    «Привет всем, привет семье Мораеса! Я здесь со своим товарищем по команде, моим нападающим Пабло. Он играет очень хорошо. У нас грозный тандем на поле! Скоро мы вновь сыграем», – сказал Роналдиньо.

    • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
    • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
    • Игрок завершил карьеру в 2015 году.

    Marca: суд отказал Роналдиньо в освобождении под залог в 1,6 миллиона

    Источник: Globoesporte

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    06.04.2020 18:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 апреля 2020, 17:09

      По нему видно что заключение вряд ли исправит его поведение.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 апреля 2020, 19:46

      Как. Б#@?*. Такое. Могло. Произойти?

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > El_Chori 6 апреля 2020, 21:10

      по мне так ничего удивительного. футбол такая штука, что тут скорее чем ты беднее тем лучше развит, конечно это оообразно говоря, но в латинских странах всегда тепло, дети бегают без призора вечно гоняют мяч, развивают мышление и навыки. потом идут в клубы и так и сяк доходят до топ футбола с большими бабками, и кому больше срывает башню? конечно тем кто рос в бедной семье и плохих условиях, а касаемо таких стран как аргентина, парагвай и прочие.. там слишком много криминала) лихого) когда ты богатый футболист, у тебя друзья также будут обеспеченные, в частности обеспеченные за счет криминала)а вся ситуация с рональдиньо ,и эта и предыдущие, говорит о том( да просит меня футбольный бог и фаны) он не образованный, дебиловатый, глупый дурачек с тараканами в голове и жуками в *опе, который умеет играть в футбол) таких много)

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