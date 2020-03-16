Marca: суд отказал Роналдиньо в освобождении под залог в 1,6 миллиона

Парагвайский суд отказался выпускать из-под стражи бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата под залог в размере 1,6 миллиона евро. Спортсмена обвиняют в использовании поддельных документов в Парагвае.
Судья Густаво Амариллья отклонил апелляцию адвокатов Роналдиньо, посчитав, что сумма в 1,6 миллиона недостаточна, так как бразилец обладает более широкими финансовыми возможностями.
- Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
- В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
- Игрок завершил карьеру в 2015 году.
Источник: Marca