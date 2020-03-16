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  • Marca: суд отказал Роналдиньо в освобождении под залог в 1,6 миллиона

Marca: суд отказал Роналдиньо в освобождении под залог в 1,6 миллиона

16 марта 2020, 18:12
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Парагвайский суд отказался выпускать из-под стражи бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата под залог в размере 1,6 миллиона евро. Спортсмена обвиняют в использовании поддельных документов в Парагвае.

Судья Густаво Амариллья отклонил апелляцию адвокатов Роналдиньо, посчитав, что сумма в 1,6 миллиона недостаточна, так как бразилец обладает более широкими финансовыми возможностями.

  • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
  • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
  • Игрок завершил карьеру в 2015 году.

Источник: Marca
Весь мир Роналдиньо
Комментарии (1)
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InterMilLano1908
1584383131
лол, они реально считают что у рона много денег???? он все уже потратил как год назад... не знаю как, но наверное 3 жены это перебор)))
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