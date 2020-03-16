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    Marca: суд отказал Роналдиньо в освобождении под залог в 1,6 миллиона

    Парагвайский суд отказался выпускать из-под стражи бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата под залог в размере 1,6 миллиона евро. Спортсмена обвиняют в использовании поддельных документов в Парагвае.

    Судья Густаво Амариллья отклонил апелляцию адвокатов Роналдиньо, посчитав, что сумма в 1,6 миллиона недостаточна, так как бразилец обладает более широкими финансовыми возможностями.

    • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
    • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
    • Игрок завершил карьеру в 2015 году.

    Источник: Marca

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