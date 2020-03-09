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    Опубликовано фото Роналдиньо в тюрьме

    Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо арестован в Парагвае. В сети появилось фото его пребывания в тюрьме.

    Футболиста и его брата обвиняют в использовании поддельных документов в Парагвае. Как сообщает Globo Esporte, Роналдиньо останется под стражей. Эта процедура может продлиться до шести месяцев.

    • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
    • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
    • Игрок завершил карьеру в 2015 году.

    Источник: твиттер Эрнана Родригеса

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    09.03.2020 12:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +232

      Sterh 11 марта 2020, 11:11

      Видел его в Питере во время КК... играл против наших футболистов-пенсионеров в мини-футбол)

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2020, 18:09

      На алкашонка похож какого то.. Жаль будет, если скатится на дно. Писали, что проблемы финансовые были.. Самый талантливый игрок бразильский наверное за последние 30 лет..

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 9 марта 2020, 17:21

      улыбка та же

      0
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 9 марта 2020, 15:37

      Joga Bonito! ))

      0
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 9 марта 2020, 14:27

      Парагвайский централ, ветер северный.

      2
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      Рейтинг: +444

      Proker 9 марта 2020, 14:25

      Ему везде весело,и на свободе и вне свободе

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 9 марта 2020, 14:19

      Все как Вася и говорил: - самый одаренный дурачок от футбола.
      Ему и там смешно я смотрю

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 марта 2020, 13:46

      Ну вот, а вы говорите Кокорин посидел в тюрьме и опозорил Россию.
      Вон даже великие футболисты мира ошибаются.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > BRO_football 9 марта 2020, 13:51

      только Рони не пиз...л никого стулом по голове в пьяном угаре..

      5
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > BRO_football 9 марта 2020, 15:12

      Роналдиньо ко всему общему сожалению, ошибся уже давно...

      0
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 9 марта 2020, 13:36

      Падение великого игрока...

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