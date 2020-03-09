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Опубликовано фото Роналдиньо в тюрьме

9 марта 2020, 12:12
11

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо арестован в Парагвае. В сети появилось фото его пребывания в тюрьме.

Футболиста и его брата обвиняют в использовании поддельных документов в Парагвае. Как сообщает Globo Esporte, Роналдиньо останется под стражей. Эта процедура может продлиться до шести месяцев.

  • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
  • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
  • Игрок завершил карьеру в 2015 году.

Источник: твиттер Эрнана Родригеса
Бразилия. Серия А Роналдиньо
Комментарии (11)
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Ass_09
1583750161
Падение великого игрока...
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BRO_football
1583750781
Ну вот, а вы говорите Кокорин посидел в тюрьме и опозорил Россию. Вон даже великие футболисты мира ошибаются.
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Стаz
1583752755
Все как Вася и говорил: - самый одаренный дурачок от футбола. Ему и там смешно я смотрю
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Proker
1583753143
Ему везде весело,и на свободе и вне свободе
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Из Твери Леха
1583753264
Парагвайский централ, ветер северный.
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Dos_Santos
1583757456
Joga Bonito! ))
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Decorhome
1583763719
улыбка та же
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mihail200606
1583766598
На алкашонка похож какого то.. Жаль будет, если скатится на дно. Писали, что проблемы финансовые были.. Самый талантливый игрок бразильский наверное за последние 30 лет..
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Sterh
1583914312
Видел его в Питере во время КК... играл против наших футболистов-пенсионеров в мини-футбол)
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