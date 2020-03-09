Опубликовано фото Роналдиньо в тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо арестован в Парагвае. В сети появилось фото его пребывания в тюрьме.
Футболиста и его брата обвиняют в использовании поддельных документов в Парагвае. Как сообщает Globo Esporte, Роналдиньо останется под стражей. Эта процедура может продлиться до шести месяцев.
- Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
- В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
- Игрок завершил карьеру в 2015 году.
Источник: твиттер Эрнана Родригеса