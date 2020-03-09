Опубликовано фото Роналдиньо в тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо арестован в Парагвае. В сети появилось фото его пребывания в тюрьме.

Футболиста и его брата обвиняют в использовании поддельных документов в Парагвае. Как сообщает Globo Esporte, Роналдиньо останется под стражей. Эта процедура может продлиться до шести месяцев.